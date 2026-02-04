休旅車一個轉彎飛出50萬鈔票 路人幫撿找回39萬

台中市 / 綜合報導

台中市豐原街頭， 1月20日 出現鈔票「天女散花」景象，一輛豪華休旅車轉彎時，疑似車門沒關好，車上的50萬元現金和3支手機一下子全掉出來，但休旅車沒有停下，鈔票就這樣沿路飛散，路過的4、5名路人紛紛協助撿拾散落現金，送到派出所。鈔票主人後來向警方報案，說這筆錢是向客戶收取的業務費用，當時因為身體不舒服，沒注意鈔票飛出車外，經過清點，找回了39萬5千元和2支手機，其餘財物還在追查中。

黑色休旅車在路口一個左轉，一疊鈔票瞬間從右側車門噴飛出來，但休旅車上的人似乎沒發現，車子直接開走，目擊民眾說：「轉彎的時候，他側門開了，然後錢飛出來。」花花綠綠的鈔票在街頭沿路飛舞，路過民眾紛紛停車，協助撿拾散落現金。

目擊民眾說：「路面有錢在飛，然後路過的民眾就是有看到，然後在那邊撿錢。」仔細看，當時路口有3人在撿鈔票，一輛車子路過也馬上停車，2人下車幫忙撿，最後他們各自拿到派出所交給警方，鈔票主人幾天後向警方報案，原來他從事殯葬業，這筆錢是跟客戶收取的業務費，當時他因為身體不舒服，沒注意鈔票飛出車外，總共掉了50萬現金和3支業務手機。

合作派出所副所長陳澤宇說：「最終在警民合作下，成功找回新台幣39萬5千元，及2支手機。」記者黃種瀛說：「50萬現鈔從車內飛了出來，沿路散落，如果您當場看到，您會是什麼反應。」民眾說：「你如果遇到，一定會幫忙撿啊，會幫忙啊。」記者VS.民眾說：「(看到一堆人在那邊撿)，就是先撿再說，哈哈，我是大樓守衛，(不方便擅離職守就對了)，對。」

50萬現金沿路飛散，最後幾乎找回8成，警方提醒，撿到遺失物不歸還，涉及刑法侵占罪，目前警方還在追查其餘散落的財物。

