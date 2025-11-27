休旅車「正要倒車」遭轎車直撞輕傷 駕駛涉嫌肇逃
彰化縣 / 綜合報導
彰化縣員林市的育英路上，昨(26)日發生一起車禍意外，當時一輛黃色休旅車正準備倒車離開，沒想到卻遭到後方衝出的轎車直接撞上，車尾被撞爛，還破了一個洞，所幸車主沒有生命危險，而肇事駕駛事後竟然逃離現場，目前警方已經鎖定身份，將通知他到案說明。
一輛黃色休旅車橫在馬路上，正準備倒車往前開，沒想到下一秒，後方突然衝出一輛車，直接撞上休旅車的車尾，連停在一旁的車輛都慘遭波及，畫面怵目驚心，肇事車輛的保險桿及車牌受到巨大撞擊力道衝擊斷裂，就這樣孤伶伶地躺在地上，因為釀禍的龔姓駕駛，事後竟然開著車逃離現場。
這起車禍發生在昨日晚上10點多，彰化員林市的育英路上，挨撞的黃車駕駛人已經送往醫院治療，彰化縣消防局員林分隊救護人員說：「患者他是意識清楚，生命徵象穩定，他表示他脖子有一些疼痛，我們救護人員予以頸椎固定。」
彰化縣交通警察隊員林分隊長余政忠說：「該不明車輛肇事後逃逸，目前警方已鎖定車主，並通知到案說明。」被撞的黃色休旅車車尾被撞爛，車殼也完全裂開，還破了一個洞，這一撞也讓車主身體受傷之餘心也跟著痛，因為根據了解，這是他才剛買來的中古車，雖然車齡10年但要價破百萬，沒想到卻被人暴衝撞壞，至於肇事男子警方已經鎖定身分，詳細的事發原因與肇責，警方還要調查釐清。
更多華視新聞報導
8旬婦遭高速衝撞命危 無照駕駛肇逃仍被逮
男疑操作不當倒車暴衝 機車遭拖行.女捲車底全身傷
司機疑趕送貨倒車撞人 害肋骨開刀休養1個月
其他人也在看
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 5 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 2 小時前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 55 分鐘前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 1 天前
Toyota 七人座跨界 MPV 配備升級登場！維持實惠身價搶攻入門市場
Toyota 在 2023 年 8 月發表全新入門級 MPV 車款 Rumion，強化自身在新興市場的產品布局，而憑藉著三排七人座的寬敞空間與出色的節能表現，也繳出優異的銷售成績。近期則在南非推出新年式版本，透過內外設計升級展現新風貌，當地售價為 30.79～40.36 萬南非幣，約台幣 56～74 萬元，仍維持實惠售價搶攻入門市場。自由時報汽車頻道 ・ 20 小時前
金曲歌王熱愛超跑！林俊傑「起家車」比你想的還平價｜名人車庫
歌手林俊傑創作才華驚人，加上超強的歌唱實力，被譽為是「行走的CD」。出道以來，他唱過無數膾炙人口的作品，也獲得各項音樂大獎肯定。不過，舞台之外的林俊傑，也是一位徹底的愛車魔人，時常在社群分享各式超跑與限量名車。以下，我們就來看看林俊傑的車庫裡，究竟有哪些令人讚歎的珍藏座駕。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 20 小時前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 1 天前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 2 天前
向CR-X致敬的現代演繹 Honda Integra Targa現身
在廣州車展上，GAC Honda推出了一款令人驚喜的概念車Integra Targa。這款車以中國市場的Civic為基礎，透過顯著的改造，重新詮釋了1990年代Honda經典小跑車CR-X的精神。雖然Prelude新世代油電跑車正成為品牌焦點，但這款雙門、可拆卸Targa車頂的Integra概念車卻悄悄吸引了不少關注，以其獨特設計向本田過去的跑車致敬。在廣州車展上，GAC Honda推出了一款令人驚喜的概念車Integra Targa。這輛Integra Targa並非量產車，而是一輛由GAC Honda廣汽本田打造的概念作品，該車基於中國市場的五門掀背版Integra改造而來，車頂與後門被完全移除，取而代之的是更長的無窗框前門和加厚後移的B柱結構，使整車展現出類似CR-X Del Sol的輪廓。車尾部分保留了原有玻璃掀背設計，使Targa式造型流線完整。車身採用白色多輻鋁圈，並搭配紅色後視鏡蓋，靈感來自Integra特仕版車型。 內裝方面，Integra Targa採用2+2座位配置，紅色飾條貫穿中控台，增添年輕運動感。雖然後座空間並未強調舒適性，但開放式車頂設計提供了極佳的頭部空間Carture 車勢文化 ・ 1 天前
全新得利卡D:6將會引進台灣？Mitsubishi Delica D:5日本北海道自駕體驗 Feat. @7car @jjlovesdriving @UCARTV
這次邢男遠赴北海道除了試駕全新Mitsubishi XFORCE，還在札幌一般道路體驗Delica D:5，這個第五世代的得利卡已經在日本販售長達18年，期間經過多次大小程度不同的改款，雖然提升不少競爭力，但18年過去難免略顯老態，本次試駕也將帶來D:6的最新消息，據說有機會在台灣上市，讓我們一起期待吧！車水馬龍網 ・ 1 天前
Toyota也是有賣不好的休旅車！Hilux SUV版的Fortuner澳洲預告即將停售
Toyota也是有賣不好的休旅車！Hilux SUV版的Fortuner澳洲預告即將停售SiCAR愛車酷 ・ 19 小時前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
輔助駕駛≠自動駕駛 高公局：握好方向盤
[NOWnews今日新聞]近年來，輔助駕駛系統(ADAS)已逐漸成為新車標準配備，雖ADAS的車道維持、盲點偵測、主動煞停等功能可減少駕駛負擔，不過高公局提醒，部分駕駛人對於ADAS功能認知明顯不足或...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
BMW已採不含稀土的馬達 汽車界聖杯：廠商不仰賴中國稀土
紐約時報24日分析，汽車廠商擔心受到地緣政治綁架，紛紛尋找電動車稀土磁鐵的替代選項，能夠不依賴中國稀土的汽車，儼然成為「...世界日報World Journal ・ 1 天前
XPEL推改色車漆保護膜，16款高級色與三種質感一次到位
XPEL Taiwan宣佈品牌最新「改色車漆保護膜」（COLOR PPF）於台灣市場全面上市。全新系列共有16款靈感源自原廠車色的高級色彩，並同步提供亮光、消光與金屬光澤三大質感，滿足車主在個性風格與車輛保護上的雙重需求，打造更具識別度的專屬外觀。為慶祝新品上市並回饋車主，XPEL Taiwan也推出限時優惠活動，自即日起至2026年1月31日止，凡全車施工改色車漆保護膜，即可免費升級安裝XPEL前擋防護膜。地球黃金線 ・ 1 天前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前