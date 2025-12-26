休旅車「親親戲院」前迴轉撞機車 後方騎士猛閃慘摔「腳骨外露」OHCA搶救

即時中心／廖予瑄報導

台中市北區知名的電影院「親親戲院」前，今（26）日傍晚5時42分左右發生嚴重車禍。一名38歲陳姓男駕駛開車沿著北屯路第1車道行駛，沒想到卻在梅亭街迴轉時，撞上第3車道的21歲沈姓機車女騎士；導致後方一名年約50歲的男機車騎士為閃躲前方事故，不慎自摔受傷。由於撞擊力道猛烈，該騎士腳部骨頭外露、頭部重創，不過，幸好他沒有撞上臨停在路邊的大貨車，免於更嚴重的傷害。警消到場後，也立即將受重傷的騎士及左手腳擦挫傷的沈女送醫，騎士在送醫途中還失去呼吸心跳，目前搶救中。

據了解，陳男與沈女沒有酒駕情形，詳細肇事原因及責任，仍待警方進一步追查。

快新聞／「親親戲院」前休旅車迴轉撞機車 後方騎士猛閃慘摔「腳骨外露」OHCA搶救

陳男轎車撞上沈女機車。（圖／警方提供）

臨停在路邊的大貨車。（圖／警方提供）

原文出處：快新聞／「親親戲院」前休旅車迴轉撞機車 後方騎士猛閃慘摔「腳骨外露」OHCA搶救

