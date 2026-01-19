休旅逆撞賓士AMG-GT！代步費91萬也要賠！

一名杭姓駕駛開休旅車，逆向撞上開著賓士AMG-GT的王姓男子，被判賠91萬的代步費。（圖／東森新聞）





新北市金山區台二甲線2024年10月發生一起車禍事故，一名杭姓駕駛開休旅車，逆向撞上開著賓士AMG-GT的王姓男子，雙方對簿公堂，最終法院判賠，杭姓駕駛需要賠償156萬元，其中最貴的，是王姓男子的租車代步費，高達91萬元，對此法官表示，雖然王姓男子沒有提出租車收據，但汽車是常見交通工具，修車期間他因車輛無法使用而損失，因此判決代步費也要賠。

AMGGT是一輛要價640萬的，高性能雙門跑車，擁有4.0升V8雙渦輪增壓引擎，0-100K只要4秒鐘，能上路也能下賽道，是不少玩家的愛車，但被撞成這樣，真讓人心痛。

被撞的賓士AMGGT，左前車頭被撞毀，前保桿、葉子板都變形，跟休旅車擦撞，車子傷的不輕。事發就在2024年10月23日，新北市金山區台二甲線8公里處，開休旅車的杭姓駕駛違規逆向，撞上開著AMGGT的王姓男子，導致GT的左前大樑，支架水箱架車體嚴重受損。

雙方對簿公堂，最後法院判賠，杭姓駕駛要賠償，包含減損價值代步費以及精神撫慰金等共156萬元，而裡頭最貴的竟然是高達91萬的租車代步費用。

非本案律師包盛顥：「認為原告遭撞的車輛，具有工作日常通行的需求，原告對於生活上有所依賴，故車輛修繕的期間，無法使用車輛的損失，應該要以同級車的租金，計算使用利益。」

王姓男子表示市面上難以找到，同樣車款的租賃車，於是他租了同等級車輛代步，單日費用3980元，王姓男子共租了231天，總和91萬9380元，但沒有收據讓杭姓被告難以接受；更何況過往也很少判賠如此高價的代步費用，對此，法官認為王姓男子雖然沒有提出租車收據，但汽車是現代人常見的交通工具，他在修車期間有受到無法使用車輛的損失因此判賠，違規逆向讓自己背上百萬債務得不償失。

