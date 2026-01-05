休耕期賺外快！農夫為賺1500元賣門號 淪詐團共犯

除暴特勤全副武裝，攻堅桃園一處黑幫據點。（圖／東森新聞）





竹聯幫份子去年年中飛往柬埔寨，向詐騙機房競標收水業務，除了召集在台成員當收水手之外，還向系統商收購人頭LINE帳號，再以假交友、假投資話術行騙。警方先後執行四波查緝行動，直搗黑幫據點之外，一舉逮捕22人。警方更發現，其中一個賣門號的民眾是農夫，休耕期想賺外快，為了賺1500元淪詐團共犯。

除暴特勤全副武裝，攻堅桃園一處黑幫據點，竹聯幫南興會黃姓副會長睡覺睡到一半被突襲，嚇到不知所措，頻頻大叫。警方vs.黃姓主嫌：「還給我裝，（怎樣啦。）」

之所以被逮捕，全是因為他涉及詐騙案件，除了跟柬埔寨的機房合作之外，還成立假的虛擬貨幣交易所。

警方vs.被害人：「幫你攔阻欸，欸你80萬要賺多久啊，80萬你要賺多久，一次就交給別人。」帶著80萬現金要來購買虛擬貨幣，到場後才發現原來都是一場空，網路上的投資交友訊息，通通都是假的。

警方調查，宜蘭一名30多歲農夫，因為休耕沒有農作物可以耕種，他竟然是異想天開，在網路上以1500元的價碼出售自己的手機門號。系統商買下門號之後，再申辦LINE帳號，用4000元價格賣給詐騙集團。

根據了解，黃姓主嫌和江姓副手，去年中飛到柬埔寨競標收水業務，回到台灣之後在網路上應徵面交車手，並召集弘仁會明仁會成員組成收水線，年僅19歲的潘姓幹部再把所有贓款轉換成泰達幣，打回境外機房。初步清查，短短半年來，共有5人受騙，總財損約600萬。

解送收水手鋌而走險，賺不義之財，最終全都狼狽落網。每收到200萬，收水手以及車手一人能抽1300元，假交易所的人頭負責人則單筆賺500元。

刑事局偵查第九大隊第二隊長李栩洋：「（如果）大家把自己的門號，在網路販售給其他人不知所云的使用，一樣會被警方以詐欺幫助犯來偵辦，及移交地檢署。」

詐騙集團過去以收購銀行帳戶為主，現在就連門號也不放過，千萬不要以為賣個手機號碼沒問題，小心淪為詐騙共犯。

