休賽季換第5隊 旅美好手鄭宗哲轉戰波士頓紅襪

中華隊經典賽30人名單中，24歲的旅美小將鄭宗哲有最新動向，波士頓紅襪隊宣布，從華盛頓國民隊讓渡名單撿走鄭宗哲，但有外媒分析，他可能再度面臨遭指定讓渡（DFA）的殘酷命運。

鄭宗哲這個休賽季可說是相當顛簸，去年12月中旬遭到母隊海盜隊釋出之後輾轉多隊，先後被坦帕灣光芒、紐約大都會、華盛頓國民隊指定讓渡，7日再被波士頓紅襪隊挑走，這已經是他休賽季換的第5支球隊。

外媒分析，鄭宗哲目前仍握有一次下放權，要直接搶下大聯盟固定先發、甚至擠進開季名單，難度相當高，尤其紅襪日前才剛簽下工具人凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa），同時球隊也還在持續尋找右打外野與內野戰力補強。

在這樣的情況下，鄭宗哲不排除再度遭到指定讓渡，距離過去單季最多6次DFA的紀錄，已經相當接近。鄭宗哲在美職的未來動向，持續受到球迷高度關注。



台北／王孜筠 責任編輯／陳盈真

