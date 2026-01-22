休賽季第三次！ 鄭宗哲再遭大都會DFA

台灣旅美野手鄭宗哲日前剛被MLB紐約大都會隊選走，沒想到球團為了騰出40人名額，補強簽下右投賈西亞（Luis García），再度將鄭宗哲指定讓渡（DFA）。

鄭宗哲這個休賽季可以說是一波三折，去年12/19先是遭到原東家匹茲堡海盜隊DFA，今年1/7被坦帕灣光芒隊選走，但為了補強戰力，光芒短短幾天後又將他列入DFA名單，1/16由新東家紐約大都會隊出手接收，但同樣的劇情再度發生，1/21大都會隊又為了騰出40人的名單名額，完成右投賈西亞的簽約，再將鄭宗哲DFA。

這已經是鄭宗哲這個休賽季第3度遭到DFA，被釋出後，鄭宗哲會有7天的時間，跟球團決定下一步，若球隊仍有意留下他，經過讓渡程序，又沒有被其他球隊撿走的話，可能會下放到小聯盟，球隊也可能將鄭宗哲當作交易籌碼，或者直接釋出。

目前鄭宗哲正在高雄左營國訓中心隨中華隊備戰3月的WBC，對於頻繁的合約異動，是否會影響他的出賽，球迷相當關注。

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台視新聞／王孜筠 責任編輯／陳盈真

