休賽季第3度！鄭宗哲遭大都會DFA 原因曝光

鄭宗哲3度遭球隊DFA，未來動向再度成謎。（翻攝X）

台灣旅美好手鄭宗哲再次面臨暫時無球隊待狀況，大都會隊今宣布將他指定讓渡（DFA），騰出40人名單給補入的投手賈西亞（Luis Garcia）。

這已是鄭宗哲近2個月第三度遭DFA，24歲的他去年曾短暫上大聯盟，可惜7個打數掛蛋，首安尚未出爐，儘管他有優秀守備能力，但打擊問題遲未解決，去年底遭海盜隊DFA。

時隔沒多久他轉戰光芒隊，球迷原本開心他有望做為工具人搶戰球隊一席之地，沒想到才待未滿1週他又遭指定讓渡，來騰出名單給其他選手。

上週大都會撿走鄭宗哲，美媒解讀他曾替球隊增加內野深度，可惜這次同樣沒待滿1週，今（22日）遭大都會指定讓渡，替剛簽下的投手賈西亞騰出40人名單空間；而鄭宗哲未來何去何從，備受球迷關注。

