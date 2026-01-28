休賽季3度糟DFA！鄭宗哲：我覺得我可以在大聯盟打球

鄭宗哲和林家正。（圖／中職提供）





旅美球員鄭宗哲今（28）日結束在經典賽台灣隊的第一階段集訓，由於目前身分仍在大聯盟球隊40人名單內，他將於明日正式啟程赴美，準備投入紐約大都會隊的春訓。

鄭宗哲表示，因為自己目前列在大都會隊的40人名單之中，必須依規定提前赴美準備大聯盟春訓。這也意味著他將暫時脫離台灣隊集訓行列，直到預賽開打前夕的宮崎移地訓練與熱身賽期間，才會歸隊與隊友並肩作戰。

看淡休賽季三度DFA 體悟商業本質

回顧這個休賽季經歷三度被指定讓渡（DFA）的波折，鄭宗哲不諱言這是一段「很難忘的經歷」，但他坦言並沒有太特別的負面感受。他成熟地分析：「有過1次，就可能再有1次，也有可能被撿走，這就是雙面刃。」

廣告 廣告

鄭宗哲認為，了解職業運動的商業行為後，就能理解「被撿走代表你是被需要的」，差別只在於會被需要到什麼程度，因此不僅不會氣餒，反而正面看待這也是一種對實力的肯定。

堅信能立足大聯盟 「我還沒到最好的自己」

儘管目前尚未確定未來的落腳處，但鄭宗哲對這次赴美的心情並無不同。他豁達地說，很多事情想太多也沒用，如果可以就趕快睡覺，時間到了自然就會知道答案。

談及未來目標，鄭宗哲眼神堅定，強調美國職棒仍是他的第一順位，「我覺得我可以在大聯盟打球，想看看自己的極限在哪裡。」他充滿信心地表示，自己還沒發揮到最好的狀態，相信未來能展現更好的自己，挑戰大聯盟舞台。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

PUMA變中國品牌！安踏砸563億收購近3成股權 成最大股東

WBC／陳柏毓今向中華隊報到！鄭宗哲明返美拚春訓

WBC／大聯盟官網分析台灣戰力！點名張育成是「靈魂人物」

