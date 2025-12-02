休閒活動事業管理條例初審通過 麻將等場館須距學校200公尺

《台南市休閒活動場館事業管理自治條例》初審過關，明訂麻將、棋牌、德州撲克等店家，距離學校應兩百公尺以上。（議員林燕祝提供）

記者林雪娟∕台南報導

維護兒童和青少年的身心健康，經發局推出《台南市休閒活動場館事業管理自治條例》，二日於議會法規委員會審議，初審過關，明訂包括麻將、棋牌、德州撲克等具娛樂性質活動事業，應距離包括幼兒園、國中小、高中職校兩百公尺以上，未滿十八歲不得入內，且不得有涉及賭博之犯罪行為。

該法案原先和夾娃娃機等行業包裹在同一法案，議員林燕祝等人認為差異甚大，要求分開，經發局另訂之。

條例規定，活動不以比賽、競賽或其他任何形式為限，應具對價或營利性質，且規定距離從幼兒園到高中職兩百公尺以上，且設置得符合都計法、區域計畫法、國土計畫法、建築法、消防法等法規。未滿十八歲不得入內，且得出示年齡證明，未出示應拒絕其入內，主管機關並應定期或不定期派員檢查。

條例也明訂罰則，未登記休閒活動場館業為所營業而擅自營業，處新台幣三萬以上、五萬元以下罰鍰，並命其停止營業，若未停續營，處五萬以上、十萬以下罰鍰，按次處罰。另包括違反距離規定、涉及賭博行為，都可命其停止營業，而經法院判決有罪者，自判決確定日起三年內，在該場所設立或變更經營休閒活動場館申請，都不予受理。而於攤販集中場或非常社性活動經營休閒活動場館事業，不適用該條例，至於在條例公布施行前已經營者，不受距離限制，另若先設置，後續兩百公尺內，再設學校，如私立幼兒園等，在不溯及既往下，也不受規範。