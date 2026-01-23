休閒漁船擱淺 船主落海失蹤海巡員救起1船員

cnews204260123a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊鳥嶼安檢所，今（23）日下午2時28分左右，透過港區監視系統，發現1艘休閒漁船，疑於港嘴消波堤處發生擱淺，立即協調友船出港搜救。金馬澎分署表示，鳥嶼安檢所曾小隊長也親自隨船前往海上協尋，統籌現場救援作業，約於下午2時54分左右，成功救起落海的吳姓船員，隨即後送至本島三軍總醫院救治，救起時雖需人員攙扶，但意識清楚，無生命危險。

海巡署表示，初步了解這艘休閒漁船，除吳姓船員外，還有1名吳姓船主未尋獲，曾副所長目前仍與友船，於海上持續展開搜索作業，全力投入救援行動。

海巡署金馬澎分署表示，民眾於港區作業或航行時，應留意岸邊及水域安全，務必減速航行並注意周邊狀況；另外，如發現不法情事或需海巡單位協助服務時，請立即撥打118海巡服務專線通報。

照片來源：海巡署提供

