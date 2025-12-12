休閒館暗營賭博 北投警連抄3次掃蕩 斷水斷電祭鐵腕

%E4%B8%80 23

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市北投分局12月11日上午，會同臺北市建築管理工程處、臺灣自來水公司、臺灣電力公司等單位人員，至北投區中和街上一間休閒館執行斷水斷電處分，展現臺北市政府打擊不法業者決心。

該休閒館屢遭檢舉有違法賭博情事，經北投分局接連於113年7月2日、113年11月26日查獲有賭博情形，不僅將行為人及業者依法移送與裁罰，更報請臺北市政府都市發展局依都市計畫法裁處並勒令停止違規使用，列為「正俗專案」執行對象。然經警方持續蒐證，該業者於列管期間仍暗中持續經營違法賭博，警方於114年10月29日第3次查獲非法賭博行為，除依法移送及裁罰外，並隨即報請臺北市政府都市發展局依法裁處罰鍰並停止建築物供水、供電。

為展現市政團隊堅決掃蕩賭博的行動力，一經都市發展局處分出爐，北投分局迅即於12月11日會同臺北市建築管理工程處、臺灣電力公司及自來水公司執行斷水斷電，徹底斷絕賭博歪風。

北投分局呼籲，警方將持續落實查緝不法賭博場所，絕不允許任何不肖業者以身試法，以維護社會風氣與治安秩序，市府團隊亦將通力合作，精進作法提升查報效率，共同營造市民健康安全的生活環境。