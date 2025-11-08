伙食太好...鳳凰才過12小時又長胖「半徑已250公里」 恐重演丹娜絲惡夢

鳳凰增強為中度颱風後，強度爆炸性提升，短短12小時暴風半徑大了50公里，已來到中颱前段班，預估最終會成為一個半徑320公里的強烈颱風。（圖／中央氣象署）

第26號颱風「鳳凰」在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，目前中心位置在菲律賓東方海面上，逐漸逼近呂宋島，已經進入爆發性增長期，且短短12小時，暴風圈已經從原先200公里擴增為250公里，加上路徑不斷西修，即可能從嘉義甚至中部地區登陸，重演今年7月丹娜絲的惡夢。

鳳凰中心位置8日下午2時許，在北緯13.0度，東經130.5度海面上，以每小時35公里速度向西進行，持續加快速度。中心氣壓已低至945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑80公里。

廣告 廣告

鳳凰目前強度已來到中度颱風的中前段班，且由於當前環境良好，海水熱焓量極高，有取之不盡、用之不竭的熱能，源源不斷提供鳳凰能量。專家預估鳳凰在抵達菲律賓前夕，可增強為強烈颱風，且暴風半徑達到320公里，與今年9月的強烈颱風樺加沙相同。

由於鳳凰北轉時間點比預估晚，加上角度不如預期，因此路徑也不斷滾動式西修，從原先預估的沿著東海岸向東北前進，修正至如今可能從嘉義甚至中部登陸，貫穿台灣，少了中央山脈的保護，西部與南部地區雨勢將非常猛烈，而北部與東部則是颱風外圍環流會先與東北季風發生共伴效應，在下周一、周二（10日、11日）就會開始出現局部豪大雨。

更多中時新聞網報導

陳奕迅倫敦再現〈K歌之王〉激動落淚

江蕙春節返蛋開唱 「無,有」連飆5場

運安會揭台鐵疏失 土石流預警不足