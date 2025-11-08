伙食太好...鳳凰才過12小時又長胖「半徑已250公里」 恐重演丹娜絲惡夢
第26號颱風「鳳凰」在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，目前中心位置在菲律賓東方海面上，逐漸逼近呂宋島，已經進入爆發性增長期，且短短12小時，暴風圈已經從原先200公里擴增為250公里，加上路徑不斷西修，即可能從嘉義甚至中部地區登陸，重演今年7月丹娜絲的惡夢。
鳳凰中心位置8日下午2時許，在北緯13.0度，東經130.5度海面上，以每小時35公里速度向西進行，持續加快速度。中心氣壓已低至945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑80公里。
鳳凰目前強度已來到中度颱風的中前段班，且由於當前環境良好，海水熱焓量極高，有取之不盡、用之不竭的熱能，源源不斷提供鳳凰能量。專家預估鳳凰在抵達菲律賓前夕，可增強為強烈颱風，且暴風半徑達到320公里，與今年9月的強烈颱風樺加沙相同。
由於鳳凰北轉時間點比預估晚，加上角度不如預期，因此路徑也不斷滾動式西修，從原先預估的沿著東海岸向東北前進，修正至如今可能從嘉義甚至中部登陸，貫穿台灣，少了中央山脈的保護，西部與南部地區雨勢將非常猛烈，而北部與東部則是颱風外圍環流會先與東北季風發生共伴效應，在下周一、周二（10日、11日）就會開始出現局部豪大雨。
更多中時新聞網報導
陳奕迅倫敦再現〈K歌之王〉激動落淚
江蕙春節返蛋開唱 「無,有」連飆5場
運安會揭台鐵疏失 土石流預警不足
其他人也在看
獨家／鳳凰颱還在增強！ 似山陀兒、丹娜絲 憂噩夢重演
獨家／鳳凰颱還在增強！ 似山陀兒、丹娜絲 憂噩夢重演EBC東森新聞 ・ 1 天前
有望颱風假？鳳凰環流大是「普發颱」 氣象粉專列7重點示警：皮繃緊了
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
母千萬信託被獨漏怒殺親姊 新北男殺人罪移送畫面曝光
新北市三重區1名60歲的陳姓男子60歲，因其姊姊跟妹妹在未告知他的情況下，帶著高齡的母親，將1千萬財產拿去辦信託，還排除他為代理人，昨天（6日）下午，帶著母親及妻子，找姊妹倆理論，過程中因激烈爭執，陳男怒回家中拿了菜刀返回將自己的姊姊跟妹妹砍傷，其姊送醫傷重身亡，其妹受傷目前仍住院觀察中。陳男遭逮後今早被警方依殺人、傷害等罪嫌移送新北地檢署，移送時陳男孩穿著昨天犯案時沾染血汙的衣物，面對媒體詢問始三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
共伴效應先到 北市「暴風圈侵襲率53％」放不放颱風假？市府這麼說
中度颱風鳳凰持續增強，同時速度也不斷加快，目前以每小時35公里速度持續朝菲律賓呂宋島前進，並在登陸後北轉直撲台灣，由於路徑不斷西修，登陸地點也不斷北移，恐將從中部登陸，對北部影響大增，暴風圈侵襲北市機率也提升至53%，屆時北市是否有機會放颱風假，市府也做出回應。中時新聞網 ・ 6 小時前
鳳凰颱風如同怪物仍敵不過台灣這1物！專家揭3原因
生活中心／綜合報導今（8）日各地大多為晴到多雲的天氣，雖然天氣穩定，但「鳳凰」颱風已在凌晨2點增強為中度颱風，目前暴風半徑已來到200公里，中心結構也變得紮實。對此，氣象專家林得恩示警，鳳凰颱風將會是個「又強又大的怪物」，但即便如此，鳳凰仍會受到「3因素」影響，導致強度快速減弱，直喊「還是護國神山，夠力！」。民視 ・ 18 小時前
鳳凰成長速度驚人！專家曝：超大體積已是「好幾個台灣大」
[Newtalk新聞] 中度颱風鳳凰持續快速增強，「台灣颱風論壇」稍早於臉書專頁指出，鳳凰目前已達「中度颱風中段班」，預估明（9）日將可達「強颱巔峰狀態」。論壇表示，鳳凰發展速度驚人，環流面積有「好幾個台灣大」，甚至能「整個罩住菲律賓」，顯示整合耗力、強度不容小覷。論壇提醒，鳳凰穿越菲律賓後的減弱幅度仍存變數，民眾應持續關注動態。 台灣颱風論壇說明，鳳凰颱風最值得關注的特點，在於其「體型龐大」的環流結構。論壇觀察，鳳凰的環流整合過程雖然「超費力」，但其範圍之廣闊令人警惕，面積甚至能有「好幾個台灣大」，並形容其足以「整個罩住菲律賓」。台灣颱風論壇表示，以現階段的發展速度和巨大的體型來看，能夠達到目前的強度，「真的不簡單」。 至於鳳凰颱風未來的走向，台灣颱風論壇在留言區表示，在穿越菲律賓陸地之後，颱風的強度預計會「減弱許多」。然而，關於具體會減弱到多弱的程度，台灣颱風論壇提醒，目前的電腦數值模式之間「還有不小分歧哦」，顯示其不確定性仍高，因此建議民眾務必「持續追蹤」論壇發布的最新資訊。查看原文更多Newtalk新聞報導臉頰驚見「倒辛字」！李沐陽曝于朦朧疑遭惡意烙印：讓人心情煎熬鳳凰變胖轉中新頭殼 ・ 11 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。民視 ・ 16 小時前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
輕颱鳳凰恐致輻合帶「卡在台灣東北方」 北東迎戰豪雨
輕颱鳳凰7日已到鵝鑾鼻東南東方2190公里海面處，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，「鳳凰」可能在未來48小時內達巔峰，若使輻合帶卡在台灣東北近海，桃園以北、基宜花東將有較長時間的豪雨發生。中天新聞網 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 1 天前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 11 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導今年颱風季似乎沒有因進入到秋冬季節而消逝，中颱鳳凰目前正朝菲律賓呂宋島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，帶來雨勢。中央氣象署指出，根據最新預測鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成，是否有機會宣布放颱風假，台北市政府今天（8日）下午率先回應了。民視 ・ 7 小時前
鳳凰颱風上望強颱！各地風雨搖滾時程出爐 「這2天」是關鍵
鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格成中度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風在副熱帶（太平洋）高壓導引下穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓；粉專也提醒，目前有2個變數需要關注，10日、11日是重要關鍵期。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前