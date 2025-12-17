伯伯下面癢被提醒要治療 一脫褲醫看傻：全是銀白雪花蟲卵

一名中年男子因下面癢被提醒要去看醫生，沒想到該男子到泌尿科診所後一脫下褲子，「陰毛上都是銀白色的雪花蟲卵」讓醫生當場看傻，並坦言「台灣已經很少這種感染了」。

一位中年男子的陰毛上都是銀白色的雪花蟲卵，讓醫生看傻。（示意圖／取自pixabay）

泌尿科醫師顧芳瑜在Threads發文分享，一位曾治療過性功能障礙的伯伯回診，原以為對方狀況又變差，沒想到伯伯竟說「不是啦，我剛好下面有點癢，去找妹妹的時候他說我這個有問題叫我回來看」。

顧芳瑜表示，本來以為伯伯在玩幽默雙關，結果褲子一脫，看到許多陰蝨小蟲在毛裡面鑽來鑽去，陰毛上都是銀白色的雪花蟲卵，好一個「動物方城市」，讓她不禁揶揄「台灣已經很少這種感染了，伯伯你找的妹妹真的很專業」。

廣告 廣告

貼文曝光後，立刻引起網友熱議「感覺他家的床他家的沙發都是蟲，邊走路邊掉蟲，還會傳染家人」、「我要吐了隔著文字都感覺看到蟲」、「找醫生不如找妹妹，先做第一線的把關」、「光看文字敘述就全身發癢」。

事實上，北榮曾說明，陰蝨是一種體外寄生蟲，以吸食人體血液獲得營養，存在於恥骨區域的陰毛中，但也可能跑到臀部或肛門周圍的毛髮處，少數情況下也能在頭髮、睫毛、鬍鬚和腋毛處寄生。陰蝨透過接觸傳染，可能發生在任何年齡層，大人跟小孩都可能被寄生，大多數因為性行為、親密接觸或是接觸病人使用過的物品而被傳染。

北榮指出，治療陰蝨需照醫生指示，將陰毛、肛門處及靠近大腿之毛髮剃除，再塗抹滅蝨藥膏或藥液。病人使用過的可清洗布料均應烘乾，個人物品單獨使用，不要和其他人共用。在完全治癒之前，應避免伴侶間的身體接觸。

延伸閱讀

比飲食、運動有效！醫揭研究：每天睡滿7小時更長壽

吳怡農宣布「不拿任何一筆企業捐款」 喊話蔣萬安跟進

知名鹽酥鴨店老闆酒駕撞死女清潔員 粉專遭灌爆急關閉