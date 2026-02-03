伯克級搭載雷射武器 成功擊落無人機

〔記者吳哲宇／綜合報導〕洛克希德馬丁公司近日透露，伯克級驅逐艦去年在一次測試中，使用雷射武器擊落4架無人機，展示其應用潛力，能讓防空飛彈系統優先應對更先進的威脅。

軍聞網站「The War Zone」報導，洛克希德馬丁公司近日在季度財報電話會議上指出，其公司研發的「高能雷射光學炫目暨監視整合系統」(HELIOS)，由伯克級驅逐艦「普雷貝爾號」(DDG 88)裝備並進行測試時，成功擊落4架無人機。

HELIOS系統是一種60KW級的定向能量武器，其炫目功能也能摧毀光學感測器及導引彈頭，洛馬公司曾表示，有望進一步將HELIOS的供率提升至150KW。且其發射成本極低，發射數秒能量的成本僅需1至5美元。

報導指出，HELIOS系統2022年整合至「普雷貝爾號」上，該船也是至今美國海軍唯一配備該系統的船，其他伯克級則安裝功率較低的「光學炫目攔截器」(ODIN)，其目的在干擾目標而非破壞，專門針對無人機的光學感測器，使其失效或損壞。

雖然多數軍艦都有裝備MK15近迫防禦系統，但這些武器無法無限制使用彈藥，甚至在低速射擊下也只能連續射擊30秒便要重新裝填。但HELIOS系統只要維持功率和冷卻系統，理論上就能無限制發射。

報導進一步說，雖然雷射系統也有其優缺點，包括一次只能照射一個目標，以及照射功率會隨距離迅速衰減，因此只有用更大的功率才能照射越遠的目標。海軍作戰部長考德爾(Caudle)曾表示，也許在川普級戰艦上安裝一具功率達1GW的雷射武器。

