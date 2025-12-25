伯利恆睽違兩年恢復點燈儀式 數千人湧入聖誕起源地

編譯莊佳芳／綜合報導

在以哈衝突陰影籠罩近兩年後，宗教聖地伯利恆聖誕教堂重新舉辦聖誕樹點燈儀式，吸引數千名民眾齊聚馬槽廣場。伯利恆市長表示，美國斡旋下的停火協議為重啟活動帶來契機，希望讓信徒回到「聖誕故事開始的地方」。然而，戰火已重創當地觀光與經濟，失業率飆升，商家與導遊生計大受衝擊。拉丁禮耶路撒冷宗主教則在儀式中呼籲人們走出黑暗、迎向光明，期盼伯利恆能再次成為象徵和平與希望的城市。

睽違兩年重新舉辦點燈儀式

數千名民眾前往伯利恆（Bethlehem）的馬槽廣場，參加一年一度的平安夜聖誕樹點燈儀式。儀式地點在伯利恆聖誕教堂（Church of Nativity），該教堂建於西元四世紀，是一間紀念耶穌出生的教堂，也是世界上最古老、最神聖的宗教聖地之一。

今年的點燈儀式也是自2023年哈瑪斯對以色列發動攻擊以來，首度重新舉辦。伯利恆市長卡納瓦蒂（Maher Canawati）表示，美國總統川普積極斡旋的停火協議，讓他有動力將信徒帶回這個「聖誕故事開始的地方」，也是今年重新舉辦儀式的理由。

伯利恆聖誕教堂睽違兩年，重新舉辦聖誕樹點燈儀式，吸引數千名民眾齊聚馬槽廣場。（圖／美聯社／達志影像）

戰火重創伯利恆觀光業

伯利恆市位於巴勒斯坦約旦河西岸地區，在三教聖地「耶路撒冷」以南10公里處。在以哈衝突尚未爆發前，聖誕教堂每天約有一萬五千名遊客到訪，但如今，戰火重創該市觀光業，甚至拖垮全市經濟，據美媒CBS News報導，該市失業率已經高達70%。

數代都在伯利恆市經營紀念品店的朱拉家族（Muhammad Abu Jurah）表示，在遊客減少的衝擊下，他們不得不在兩年內解僱了全部的員工。在該市擔任導遊的卡西斯（Matthew Qasis）也表示，他從未看過伯利恆市如此安靜，他向世界各地的信徒喊話，「回來吧，伯利恆屬於所有人，它象徵著愛與和平。」

宗教領袖齊聲籲走出黑暗

拉丁禮耶路撒冷宗主教（Latin Patriarch of Jerusalem）皮扎巴拉樞機（Pierbattista Pizzaballa）在馬槽廣場向參加儀式的人們表示，「經歷了兩年黑暗之後，我們需要光明。」，並呼籲大家要度過一個充滿光明的聖誕節。

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）24日則在平安夜佈道中表示，耶穌因為旅館沒有房間，而出生在馬廄的故事提醒著信徒，若拒絕幫助窮人、陌生人，就是在拒絕上帝本身，他藉此機會傳達其關注的移民及貧窮議題。

伯利恆聖誕教堂在2012年被列入世界文化遺產。（圖／翻攝自維基百科）

教宗良十四世的首個聖誕節

今年聖誕節也是良十四世被選為已故教宗方濟各（Jorge Mario Bergoglio）的繼任者後的首個聖誕節，他在聖彼得大教堂舉行的彌撒中表示，「當地球沒有人類的容身之處，也就沒有上帝的容身之處，人能生存的地方，才有上帝。」

這場約六千人現場參加的彌撒，引領著全球約14億的天主教信徒，聖彼得大教堂外也有約五千人撐著傘、穿著雨衣透過轉播參加。良十四世在儀式開始前特地走到外面，向場外的信徒表示尊重並感謝他們的參與。良十四世預計在當地時間25日，主持聖誕節彌撒，並發表一年兩次的「致羅馬城與全世界」（Urbi et Orbi）祝福。

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）在聖彼得大教堂舉行平安夜彌撒，吸引超過6000名信徒參與。（圖／翻攝YouTube@Vatican News-English）

