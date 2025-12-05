伯大尼 x 台灣世界展望會 x 天使心家族 攜手打造兒少家庭公益關懷園區

▲天使心家族社會福利基金會林振國董事長也和園區有緣，他更勉勵三家機構盡力付出點燃更多熱忱。

【記者 洪美滿／台北 報導】伯大尼、台灣世界展望會與天使心家族攜手打造兒少家庭公益關懷園區洪善群、丁廣欽、林振國三位董事長分享見證「緣起」唯有神埋下種子，讓社福機構發揮各自所長、守護兒少向前行

伯大尼兒少家庭基金會董事長洪善群長老、台灣世界展望會第20屆丁廣欽董事長、天使心家族社會福利基金會林振國董事長，12/4 (四)於伯大尼「來樓」相聚。四、五年前，台灣世界展望會和天使心陸續搬來文山區，彼此成為家人般的「鄰居」，共組補位社會安全網上不同類型弱勢兒少家庭公益關懷園區。在伯大尼兒少家庭基金會的邀請下，三位董事長分享機構緣起，世界展望會創辦人 Dr. Bob Pierce曾與伯大尼創辦人艾偉德（Gladys Aylward）女士一起到美國巡迴演講及募款，在木柵購地2300坪興建三棟孤兒院、禮拜堂、辦公室、發展社福服務的歷史情誼。

「我欣然向祢獻上自己，一生一世獻上自己，一生一世腳步不離。」天使心家族創辦人林照程執行長率領敬拜團讚美天父，以歌聲傳達看似折翼受苦的天使，在祂眼裡都是獨一無二的寶貝。唯有每個人內在堅持陪伴的愛心，能超越世人評價。

▲台灣世界展望會丁廣欽董事長分享Bob Pierce 和艾偉德女士一起創立伯大尼的歷史情誼。

伯大尼兒少家園起源於1959年英國宣教士艾偉德女士為安頓照料戰後遺孤而創立艾偉德孤兒院，其後更名伯大尼育幼院，漸漸發展出家庭式安置之「兒少家園」，收容5歲至18歲受虐、失依、失親、家庭經濟困頓、親屬不當對待，或因家庭失能被轉介至此的兒少。在以夫妻為照顧者的「家父母」呵護下，孩子感受被父母關心照料的愛。去年10月，伯大尼兒少家園已更名為伯大尼兒少家庭基金會，從兒少安置擴大至社區兒少及家庭服務。

伯大尼董事長洪善群長老表示，自己在1974年加入救世傳播協會後，因世界展望會創辦人Dr. Bob Pierce數次訪台親訪「空中英語教室」彭蒙惠老師，彼此有數面之緣，再經歷展望會以一塊錢將2300坪土地賣給伯大尼的緣分。40多年後，台灣世界展望會返回木柵再續共同支持守護兒少的使命，洪長老以腓立比書1:5-6經文互勉：「就像這棟『來樓』的名稱，是上帝成就的善工，讓所有帶著重擔和難處的都可以來到這裡。」

▲伯大尼兒少家庭基金會洪善群長老分享上帝成就的善工，集結號召所有承擔困難和重擔的愛向前行。

台灣世界展望會丁廣欽董事長表示，台灣世界展望會設立於1964年，但自1950年起，Dr. Bob Pierce就贊助國際宣教會協助中台神學院的興建，以及支持孫理蓮牧師娘山地醫療中心等。台灣世界展望會第一任義務代表應家秉會長的夫人應姚文淵女士就擔任伯大尼第一任育幼院長，而展望會持續資助院內兒童直到1977年育幼院可以獨立營運，再以象徵性的一塊錢，將所有土地和建物產權轉賣伯大尼育幼院。丁廣欽董事長表示：「在場三個機構能運作多年，都是有著為上主的事工默默付出奉獻百分之一百的人，還請多給予台灣世界展望會李紹齡會長、伯大尼兒少基金會江秀圈執行長和天使心家族林照程執行長夫婦更多支持鼓勵，讓當年的善念及初心，以好的互動在園區傳遞下去！」

天使心家族林振國董事長分享自己和太太在1969年結婚前，太太搬來台北碰巧就成為應家秉會長和應姚文淵院長的秘書，所以他就曾來訪伯大尼園區，在天使心家族工作也常到伯大尼訪視幼童，「我們如何以不同的在地特色，將上帝給三間機構的愛分享給周遭鄰居。」

▲ 洪善群、丁廣欽、林振國三位董事長分享機構緣起及在不同事工領受神無限的愛。

林振國董事長提及天使心家族的願景是「父母先走出來，孩子才有希望！所以我們的使命是帶出家庭的喜樂和盼望，創造社會大眾友好的氛圍。」經過音樂會倡導、新聞報導，更多人轉換觀念也願意提供幫助。有位天媽向他分享：「我的孩子很陽光，看到每個人都傻傻地笑，就像向日葵。」林董事長表示，三間機構的共同點都是以耶穌為榜樣，盡力以愛心、使命、願景向大火爐添炭加溫，讓更多人被點燃熱忱投入其中，「只要一個家庭的炭火夠熱，就能點燃另一家。願同工懷抱更多使命，從文山的園區到國內各地做出更大的榜樣。」

伯大尼兒少家庭基金會在來樓一樓新設立「愛你咖啡」本月即將開幕，店名取自「耶穌愛你」。邀請冠軍咖啡師培訓員工製作好咖啡，專款專用打造職培、療癒、共融及身障友善空間。本週六(12/6)「文山有愛園遊會」期間，11:00起將開始進行試營運，歡迎民眾來喝杯咖啡、品嚐麵包，感受充滿關懷的社區美好新據點。（照片來源：台灣世界展望會）