伯恩斯坦喊買台積電 目標價上看1800元：值得當核心持股





綜合外媒報導，國際知名投顧機構伯恩斯坦（Bernstein）於本週發布最新研究報告，因看好人工智慧（AI）帶動的先進封裝需求大幅加速，全面調升台積電（TSMC）目標價。伯恩斯坦將台積電目標價從原先的新台幣1444元大幅上調至1800元，對其在美國的美國存託憑證（ADR, American Depositary Receipt）目標價也同步調升至330美元，並維持「跑贏大盤」（Outperform）評等。

廣告 廣告

報導指出，伯恩斯坦分析師李明（Mark Li）指出，此次上調主要基於「更多CoWoS、更大量XPU，以及台積電2026年營收將成長23％」等核心因素。CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate，晶片封裝整合技術）是支撐AI晶片運算效能的關鍵技術，需求近期呈現爆炸性成長。

伯恩斯坦預估，台積電的CoWoS月產能將於2026年底提升至12.5萬片晶圓，而若加計其他封測廠（OSAT，Outsourced Semiconductor Assembly and Test），全球全年CoWoS產能將達125萬片。報告指出，如此產能「大致剛好」支撐已公開的AI大案，例如輝達（NVIDIA）旗下Blackwell與Rubin架構在2025及2026年合計高達5,000億美元的AI基礎建設需求，但能提供的額外彈性非常有限，凸顯供應鏈緊繃。

除了AI加速器需求強勁外，伯恩斯坦也看好台積電受惠於智慧手機換機潮帶動的N2（2奈米製程）與N3/N5製程的價格調整，以及成熟製程需求回溫。最新預估顯示，台積電今年營收將成長23%，2027年再成長20%。

儘管台積電持續投入大量資本支出，伯恩斯坦認為其毛利率僅會出現約150個基點的輕微下滑，但2026與2027年的每股盈餘（EPS，Earnings Per Share）仍將維持20％的複合成長率。

伯恩斯坦並預估，台積電明年的資本支出（Capex，Capital Expenditure）將達470億美元，並會逐步轉向支援N2製程，使營收成長速度加快，且資本支出占營收比重將逐年下降。

伯恩斯坦在報告最後強調，台積電是「長期穩健成長的優質企業，值得投資人核心持股」。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



川普一句話「全球資源戰開打」 專家：台灣躍前所未見新格局

為何不要我？ 頂大妹想進台積電「面試10次都GG」過來人全說了

美商務部長脫口證實關稅協議：台將訓練美國勞工