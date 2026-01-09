伯拉罕︰文化照顧模式 擴至更多原鄉

為原鄉長照找到可長可久的經營方式，是許多第一線實務工作者共同面臨的課題。成立信義房屋「社區一家，企業同行」共好平台攜手南山人壽的首個社區合作單位，伯拉罕共生照顧勞動合作社理事主席林依瑩期待透過平台，串聯更多企業資源，將已累積成果的文化照顧模式複製、擴散到更多縣市與部落，讓原鄉照顧不再只是單點努力，而能形成可延續的支持網絡。

伯拉罕共生照顧勞動合作社2019年成立，原鄉長照服務至今已深耕8年。組織以結合泰雅文化的「文化照顧」為核心，發展出有別於傳統長照的在地照顧模式，逐漸吸引各界前來參訪交流。然而，隨著參訪人次增加，也讓合作社面臨新的挑戰。

廣告 廣告

林依瑩指出，合作社多數員工為第一線居服員，原本即肩負繁重的照顧工作，若因應參訪需求再增聘專責接待人力，將造成人事成本上的負擔；同時，為提升參訪品質，也需添購導覽機等設備，對資源有限的組織而言並不容易。為了推進「文化照顧大旅社」並爭取所需資源，伯拉罕決定報名信義房屋「社區一家」計畫，希望透過獎金支持，補足發展過程中的關鍵缺口。林依瑩說，文化照顧大旅社透過收費參訪的方式，讓交流本身成為收入來源，用以彌補政府補助不足的人事成本，逐步走向自給自足，降低對募款的依賴。

林依瑩強調，文化照顧的重點不在於日常照護流程，例如洗澡或餵餐，而是呈現結合泰雅文化的在地照顧樣貌。透過讓長輩養雞、種菜與餵菜，從被照顧者轉變為能付出的人，促進身心健康，也重新建立生活價值；同時，合作社也鼓勵青年返鄉成為居服員，在工作中使用泰雅語，帶動語言傳承與部落故事的延續。

林依瑩表示，在「社區一家」獲獎後，日前伯拉罕更獲信義房屋推薦，成為信義房屋與南山人壽協力推動「社區一家，企業同行」共好平台的首個社區合作單位。南山人壽以核心能力投入公益合作，協助提供居服員保險、公務車險等保障，顯著減輕組織財務壓力。南山人壽指出，這部分主要是提供一筆資金，由伯拉罕規劃運用於可保險與產險需求上。

談及未來，林依瑩坦言，目前最大的困境仍在政策法規的侷限，許多創新模式尚未被制度完整涵蓋，組織必須自行尋找資源推動。她期盼，透過企業共好平台的持續支持，能將文化照顧大旅社的經驗，從北勢群部落延伸至南投、新竹等其他縣市部落，協助更多社區籌組合作社，讓好的照顧模式在更多原鄉落地生根。

南山人壽董事長尹崇堯表示，支持伯拉罕北勢群部落共生計畫有三步驟，首先，是人才培育，協助原鄉青年回到部落工作，如當照護員，讓部落能有更充足的長照人員，第二，優化當地空間，包括健身、導入健康促進觀念等，第三是發起原鄉生態旅遊，讓更多民眾能看到北勢群生態、泰雅族秘境之美，三大步驟期望能為原鄉部落帶來更多經濟力量。

南山人壽總經理范文偉指出，這次從原鄉健康促進擴大到部落創生，與信義房屋簽署合作備忘錄，就是要將原鄉部落的醫療、文化、經濟三缺口補齊，鼓勵年輕人回流、就業機會提升，部落就會有活力、生生不息，有部落去年誕生18個新生兒，展現了部落共生的初步成果。