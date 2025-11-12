伯朗大道變偉大航道！父女「冬山大湖」划獨木舟買早餐

宜蘭著名的打卡景點伯朗大道遭遇鳳凰颱風的強降雨造成淹水，瞬間變成「冬山大湖」。在這樣的情況下，有一對父女決定划獨木舟出門購買早餐，這一幕被路過的網友拍下並分享至社交平台，畫面引起熱議。

宜蘭伯朗大道變成汪洋一片， 有居民與女兒一早划獨木舟買早餐。（圖／翻攝網友＠lrvo4229提供）

受到鳳凰颱風的影響，宜蘭地區降下歷史上第二高的時雨量，導致蘇澳、五結及冬山等地區嚴重淹水。當地居民於社群平台Threads上發文，並附上一段影片，畫面中可見，儘管宜蘭天空晴空萬里，但是鳳凰颱風摧殘的一夜，道路「汪洋一片」變成「航道」，彷彿動漫「海賊王」開啟「偉大航道」。然而，在淹水後的清晨，一名家長與女兒一起划舟，並幽默地表示「這種速度買早餐可能變成午餐了」，展現了在困境中仍能保持樂觀的精神。

廣告 廣告

貼文曝光後，吸引大批網友熱烈討論，並紛紛留言表示：「颱風天就是要泛舟啊！不然要幹嘛？」、「有獨木舟也太棒了吧！」、「加油，相信一定會滑到的！」。另外，也有網友對父女倆的勇氣表示讚賞，認為這樣的經歷對孩子來說是一種難得的回憶。

延伸閱讀

陸戰隊兩棲車輾爆民車大轉折！2車主「仍未報案求償」

賭颱風假大翻車發雞排！台大生曝「珍奶縮水」苦喊：沒錢了

與卓榮泰同賠償壓毀民車？ 顧立雄：不會讓官兵承擔責任