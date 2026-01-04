伯朗35分領軍！領航猿擊敗澳門黑熊 有望晉級東超6強

領航猿在晉級東超最終六強賽的競爭中取得有利位置。（圖／領航猿提供）





桃園璞園領航猿今日（4日）前往中國泉州華僑大學體育館，在東亞超級聯賽（EASL）小組賽客場再度對陣澳門黑熊（Macau Black Bears）。

領航猿此役展現強大團隊戰力，在洋將伯朗（Alec Brown）狂飆35分的帶領下，終場以95比83擊敗對手，小組賽累積4勝1敗佳績，於晉級最終六強賽的競爭中取得有利位置。

開賽後，澳門黑熊採取變陣讓崇貴（Damian CHONGQUI）替補出發，並由PEEK-GREEN單節三分球5投3中、狂砍13分帶動攻勢。

廣告 廣告

領航猿則由盧峻翔單節進帳9分予以回應，首節結束領航猿僅保有3分微幅領先。

次節，澳門黑熊積極衝搶進攻籃板，上半場共抓下11個進攻籃板創造二波得分機會；反觀領航猿遭遇罰球命中率不佳挑戰，團隊8罰僅1中，半場結束以41比36維持5分領先。

易籃後，澳門黑熊一度發動9比0攻勢超前比分，隨後領航猿伯朗以三分球追平，盧峻翔抄截後單打得手要回領先。

伯朗在第三節穩定發揮單節獨拿16分；進入末節，領航猿加強團隊防守，陳將双在單節傳出6次助攻的穿針引線下，幫助球隊將領先分差拉開至15分，最終以12分之差收下勝利。

此役除了伯朗表現亮眼，阿提諾（William Artino）貢獻17分，盧峻翔也有16分進帳，雙控球白曜誠與陳將双各傳出7次助攻。

領航猿總教練卡米諾斯賽後指出，上半場球隊防守熱機過慢且籃板保護不佳，所幸下半場成功限制對方核心崇貴，並破解1-3-1區域防守。

卡米諾斯直言，雖然不滿意罰丟14球，但最終以12分差取勝對晉級分差很有利。談及分組排名，他表示會特別關注琉球黃金帝王，目前領航猿對琉球保有14分分差優勢，目標是直接晉級四強決賽，後續將針對琉球新洋將道森加入後的狀況進行評估。

被問到盧峻翔入選中華隊將面對中國隊時，卡米諾斯給予高度肯定，認為這兩年盧峻翔在處理球與出手選擇上更有進步，並展現領袖氣質，建議他保持同樣心態應戰。

盧峻翔則謙虛表示，本場勝利歸功於全隊展現耐心與團隊防守，並反思上屆東超未奪冠的失敗經驗，強調球員會專注於自我，維持團隊狀態繼續努力。

更多東森新聞報導

震撼彈！澳洲帕運跳遠銅牌驚傳離世 享年32歲

獨家／CPB立春賽開打 4台啦啦隊女神應援、低調不受訪

快訊／邊荷律父親辭世！IG悲發文 取消活動急返韓

