伯鑫現增加璽2億拓業務 1.35億買全通手工具、估6年回本

上櫃手工具大廠伯鑫今（14）日宣布以每股100元現金增資100%持有的子公司加璽企業2億元，讓加璽有足夠的自有資金來支付現金收購全通企業的全部手工具業務。加璽買全通手工具業務的交易金額上限1.35億元，預計6年回本。

根據伯鑫公告重訊，1.35億元將分3期逐年支付，待交易全部先決條件成就後3個營業日內，先支付第一期款6750萬元（未稅）；其餘對價將依2026年及2027年之業績達成情形分期支付，並於各期末依實際績效進行最終結算。

1.35 億估 6 年回本，貢獻伯鑫 EPS 至少 1 元

伯鑫工具發言人吳昌旻副總經理今晚在櫃買中心記者室答覆媒體詢問時表示，伯鑫、加璽、全通等3家公司今日舉行董事會通過有關決議，明天為交割日。全通的全部手工具業務將營業讓與加璽，預估平均每年可貢獻加璽稅後純益2250萬元。

換言之，上限1.35億元的交易金額，6年後可以回本。加璽的母公司伯鑫的每股稅後純益（EPS），預估將因此增加1至1.2元。

加璽收購全通手工具業務，豐富產品線

吳昌旻解釋，全通是一家貿易商，強項在汽車維修，加璽也是一家貿易商，強項在一般手工具、鉗類、園藝工具與工具箱，兩者強項不同。隨著全通把全部的手工具業務移轉給加璽，包括其上游供應商與下游客戶，以及六、七名員工，加璽的產品線將更為齊備。

吳昌旻表示，全通的手工具業務裡頭，一家位於澳洲的專業汽車維修通路商占營收比重達到9成，該公司同意隨本次交易而移轉，明日起將改由加璽來服務。

另外，加璽與全通已簽訂10年的競業禁止條款，全通未來10年不能涉足手工具業務，以確保加璽的權益。10年期限自明日交割日起算。

