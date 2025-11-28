估上看400萬美元！含賈伯斯等3名創辦人親筆簽名 蘋果1976年創辦文件將拍賣

根據韓國媒體 Arirang 報導，佳士得拍賣行將於 1 月 23 日拍賣蘋果電腦公司的創始文件。 圖：翻攝自appleinsider

[Newtalk新聞] 對果粉或科技史收藏家而言，有一份「夢幻珍品」將出現在拍賣市場上。蘋果電腦公司（Apple Computer Company）於 1976 年成立的原始創始書面協議，預計將登上拍賣會，這份文件的成交價有望高達 400 萬美元（約新台幣 1.3 億元）。

綜合韓媒 Arirang、科技媒體Mashdigi等報導，明年 1 月 23 日，英國知名拍賣行佳士得（Christie's）將於紐約舉辦的「我們人民：美國 250 週年」（We the People: America at 250）拍賣會上，公開拍賣這份極具歷史意義的三頁文件。

該文件包含賈伯斯（Steve Jobs）、史蒂夫．沃茲尼亞克（Steve Wozniak）和羅恩．韋恩（Ron Wayne）等 3 名共同創辦人親筆簽署的協議。文件還列出了公司最初的股權分配：賈伯斯和沃茲尼亞克各佔 45%，韋恩則佔 10%。

這份價值連城的協議於 1976 年 4 月 1 日簽署成立，但沒隔多久、僅僅在 4 月 12 日，第三位創辦人韋恩撤回了資金，將其 10% 持股以 800 美元價格賣回給其他兩位創辦人。幾個月後，他收取 1,500 美元，便簽字放棄了在蘋果的所有剩餘商業利益。此舉被廣泛認為是史上最糟的商業決策之一。按蘋果目前股價計算，韋恩若保留當年 10% 的持股，迄今將能值數千億美元。

值得注意的是，這並非該創始協議首度被出售。它曾在 2011 年被拍賣，當時成交價為 150 萬美元。此次預期將再次掀起競標熱潮。

