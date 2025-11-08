估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導
今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。
氣象署預報員張竣堯表示，今明2日天氣相對穩定，迎風面基隆北岸、東半部地區有零星降雨，各地都屬於多雲到晴的天氣，不過下週一開始，受到鳳凰颱風影響，天氣會有比較明顯的轉變，下週三將會是最接近台灣的時候。此外，鳳凰已於今晨2點增強為中颱，未來會朝西北西方向登陸呂宋島，進入南海後將會北轉接近台灣。
衛星雲圖方面，今天台灣相對偏乾、各地雲量偏少，只有迎風面基隆北海岸、東半部地區稍微有雲系發展、零星降雨。至於鳳凰颱風部分，今早8點大約位於鵝鑾鼻東南方約1620公里海面，持續向西北西方向移動登陸呂宋島，此時有機會增為強颱，不過受到地形的影響，登陸後將會減弱為中颱以下。
氣象署估下週一（10）針對鳳凰颱風發布海警。（圖／民視新聞）
鳳凰颱風進入南海，將轉北北東方向接近台灣，下週一、週二外圍環流就會開始影響台灣，而週三將會是最接近的時間點，並不排除週三、週四登陸台灣中部一帶，不過目前路徑還是有比較大的不確定性。
未來降雨預測方面，週末2天環境較穩定，東半部地區、基隆北岸有零星降雨，中南部山區也有午後雷陣雨；不過明天下午東北季風增強，東北部地區開始有降雨情況發生。受到鳳凰颱風外圍環流影響，下週一、週二大台北地區、東半部地區，不排除局部大雨或豪雨，其他地區也有短暫陣雨。
氣象署估下週一（10）針對鳳凰颱風發布海警。（圖／民視新聞）
到了下週三、週四，受到颱風結構影響，中南部地區也會有局部大雨或豪雨發生，不過要是颱風北上過程中，強度、結構明顯減弱，就不會劇烈影響中南部。而週五隨著颱風逐漸遠離，天氣就會好轉許多，但仍受到東北季風影響，北部、東半部地區還是有降雨情況，中南部則會轉晴。
至於在溫度方面，今天2天感受上還是比較溫暖，明天下午開始東北季風增強，因此從下週一到下週五，北部、東半部比較濕涼，北部白天高溫約25至28度左右，夜晚、清晨大概21至23度；中南部下週一、週二仍有28至30度高溫，下週三、週四溫度略降至25度，不過下週五又會回升至30度。
氣象署估下週一（10）針對鳳凰颱風發布海警。（圖／民視新聞）
關於颱風警報部分，若鳳凰路徑移動、速度沒有太大變化，氣象署預計下週一上半天發布海上颱風警報，隨後於下週二發布陸上颱風警報。從目前路徑預測來看，鳳凰北轉時將繞過南海進入台灣，從中部地區登陸機率較高，時間點大約落在下週三晚間到週四清晨。
原文出處：快新聞／估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
更多民視新聞報導
體壇震撼彈！戴資穎宣布高掛球拍 戴爸親曝：她退休想做「這2事」
鳳凰變中颱！氣象專家曝「這時間」最接近台灣 帶來共伴強降雨
原畫再現！陳澄波《東台灣臨海道路》真跡 今起在日特展8天
其他人也在看
鳳凰轉中颱！估週三深夜登陸 西南部在危險半圈內
【陳靜文／綜合報導】今明兩天仍是晴朗好天氣，但是下週即將要變天了！氣象署今（8日）晨發布颱風消息，鳳凰颱風今凌晨2時增強為中度颱風，預估下週一（10日）發海警、週二（11日）發陸警，緊接著週三深夜至週四凌晨可能將登陸台灣。壹蘋新聞網 ・ 9 小時前
鳳凰颱風估「登陸中部」下週一發海警 豪雨炸到發紫
鳳凰颱風持續增強並朝台灣逼近，氣象署預測，颱風將先登陸呂宋島後北轉直撲台灣，預估下週一上午發布海警、下週二發布陸警，下週三晚間至下週四清晨可能登陸中部地區。中天新聞網 ・ 10 小時前
鳳凰颱風恐成今年風王 預計登陸台灣時間曝光
鳳凰颱風恐成今年風王 預計登陸台灣時間曝光EBC東森新聞 ・ 3 小時前
海灘散步見「巨型海怪」…專家曝背後真相！
國際中心／翁莉婷報導英國1名43歲女子德萊妮近日在海邊溜狗散步時，看見了自己從來沒看過的景象，她發現一隻巨型海洋生物被沖到岸上沒有動靜，似乎已經失去生命，而這個未知生物身體呈現淺藍色、細長狀、有著一顆大頭。她拍下照片上傳到社群後引發網友熱議，紛紛好奇這樣長相奇特的生物是什麼魚類。民視 ・ 1 天前
日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？
一名網友在PTT以「為什麼台灣沒有熊害？」為題發文指出，近期日本熊害頻傳，甚至擴及市區，讓防熊噴霧、警示鈴銷量暴增。他質疑，台灣雖為海島，也有原生黑熊棲息，雖然體型略小，但本質仍具攻擊性，「但是看了那麼多日本熊害故事，反倒台灣很少聽到，是台灣的熊比較乖巧可愛...CTWANT ・ 17 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
英國海灘驚見巨型怪魚！居民嘆如電影生物 專家解答了
據《太陽報》報導，43歲的寵物保姆德拉尼（Katalina Delaney）11月2日帶著客人的狗在海灘散步時，意外發現了該生物。德拉尼形容生物看起來像是1條巨大的鰻魚，靜靜地躺在沙灘上，完全沒有動靜，「我從未見過這樣的東西。」隨後該照片便迅速在社群媒體上瘋傳，引起了海灘遊客...CTWANT ・ 1 天前
竹市棒球場無望明年職棒 味全龍「擬解約」止血...市府回應了
新竹市立棒球場的重啟時程一變再變，確定已來不及排入明年（2026年）的中華職棒賽事賽程。高虹安市府上任以來多次對外承諾「2025年重啟棒球場」的支票確定跳票，更傳出職棒球團味全龍來公司不堪長期營運虧損，正在研擬與市府解約，不再以新竹球場作為其雙主場之一。三立新聞網 setn.com ・ 32 分鐘前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
「消滅貧窮就靠它」馬斯克稱未來人類不必工作 還能防止美國破產
雖然特斯拉人形機器人Optimus已能在萬聖節發糖果、露一手中國功夫，並在日前的股東年會上跳舞，但億萬富豪馬斯克有更大的...聯合新聞網 ・ 1 小時前
馬雅古城藏三千年秘密！對齊日出象徵四方 馬雅「宇宙觀建築」重寫文明時間軸
根據《CNN》與《科學進展》（Science Advances）期刊報導，該研究由美國亞利桑那大學人類學教授猪俣健（Takeshi Inomata）領導，團隊運用光學雷達（LiDAR）技術，在茂密森林中識別出遺址輪廓。過去因其建築以泥土為主體、與自然地形融合，這座長1.4公里、高15公尺的平台建築...CTWANT ・ 3 小時前
鳳凰最快36小時強度達顛峰！專家曝「最新路徑」：恐登陸台灣陸地
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，預期鳳凰西進過程可望持續增強，未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「皮開肉綻還得上藥再打」黃明志恐遭行刑！ 他親揭星馬鞭刑「X型綁法」殘酷細節
「打一鞭就半死，皮肉裂開。」馬來西亞歌手黃明志近日被爆捲入網紅謝侑芯猝逝案，案件現已轉以謀殺罪方向偵辦，震驚兩地娛樂圈。隨著事件持續發酵，當地的鞭刑制度再度被民眾熱議，就有媒體人親揭鞭刑的「恐怖過程」。此外，也有不少人關注這項極具爭議性的刑罰是否應被保留。鏡週刊Mirror Media ・ 52 分鐘前
「重來一次絕不選公職」！24年公務員曝上班慘況：退休圖苟活
年金改革推動至今上路超過7年，「停砍公教年金」草案近期引起社會廣泛討論。一名公職資歷超過24年的網友，近日分享他的工作體悟，直言「如果重來一次，我不會再選擇公職，未來也絕不會再讓我的孩子考公職。」，並不滿表示，除了福利與退休制度大不如前，連政府這個雇主對軍公教人員也是鄙視與壓迫，現在心態已是「妥妥地在職無目標、退休圖苟活」。中時新聞網 ・ 14 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 5 小時前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
鳳凰開眼了！颱風面積「好幾個台灣大」近台強度曝光
鳳凰開眼了！颱風面積「好幾個台灣大」近台強度曝光EBC東森新聞 ・ 3 小時前
聖暉*3Q 獲利同期新高 擬配息5.5元
【記者柯安聰台北報導】聖暉*（5536）公布2025年第3季財報，稅後淨利10.2億元，年增62％，每股稅後盈餘達8.22元，單季獲利改寫歷年同期新高；累計2025年前3季稅後淨利25.3億元，每股稅...自立晚報 ・ 18 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 8 小時前