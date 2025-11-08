估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝

即時中心／黃于庭、李美妍報導

今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。

氣象署預報員張竣堯表示，今明2日天氣相對穩定，迎風面基隆北岸、東半部地區有零星降雨，各地都屬於多雲到晴的天氣，不過下週一開始，受到鳳凰颱風影響，天氣會有比較明顯的轉變，下週三將會是最接近台灣的時候。此外，鳳凰已於今晨2點增強為中颱，未來會朝西北西方向登陸呂宋島，進入南海後將會北轉接近台灣。

衛星雲圖方面，今天台灣相對偏乾、各地雲量偏少，只有迎風面基隆北海岸、東半部地區稍微有雲系發展、零星降雨。至於鳳凰颱風部分，今早8點大約位於鵝鑾鼻東南方約1620公里海面，持續向西北西方向移動登陸呂宋島，此時有機會增為強颱，不過受到地形的影響，登陸後將會減弱為中颱以下。

鳳凰颱風進入南海，將轉北北東方向接近台灣，下週一、週二外圍環流就會開始影響台灣，而週三將會是最接近的時間點，並不排除週三、週四登陸台灣中部一帶，不過目前路徑還是有比較大的不確定性。

未來降雨預測方面，週末2天環境較穩定，東半部地區、基隆北岸有零星降雨，中南部山區也有午後雷陣雨；不過明天下午東北季風增強，東北部地區開始有降雨情況發生。受到鳳凰颱風外圍環流影響，下週一、週二大台北地區、東半部地區，不排除局部大雨或豪雨，其他地區也有短暫陣雨。

到了下週三、週四，受到颱風結構影響，中南部地區也會有局部大雨或豪雨發生，不過要是颱風北上過程中，強度、結構明顯減弱，就不會劇烈影響中南部。而週五隨著颱風逐漸遠離，天氣就會好轉許多，但仍受到東北季風影響，北部、東半部地區還是有降雨情況，中南部則會轉晴。

至於在溫度方面，今天2天感受上還是比較溫暖，明天下午開始東北季風增強，因此從下週一到下週五，北部、東半部比較濕涼，北部白天高溫約25至28度左右，夜晚、清晨大概21至23度；中南部下週一、週二仍有28至30度高溫，下週三、週四溫度略降至25度，不過下週五又會回升至30度。

關於颱風警報部分，若鳳凰路徑移動、速度沒有太大變化，氣象署預計下週一上半天發布海上颱風警報，隨後於下週二發布陸上颱風警報。從目前路徑預測來看，鳳凰北轉時將繞過南海進入台灣，從中部地區登陸機率較高，時間點大約落在下週三晚間到週四清晨。

