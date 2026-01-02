估今年經濟成長「3.54％只是地板」 經長龔明鑫談傳產回溫要看這變數

AI活躍，經濟部長龔明鑫看好今年經濟成長優於預期。（本刊資料照）

2026年台股第一場盤中再創新高，今（2）日終場大漲386.21點，收在29349.81點、漲1.33％，成交量6,488.44億元。對於今年景氣展望，經濟部長龔明鑫表示，受惠於AI需求強勁，他看好今年經濟成長會高於先前主計總處預估的3.54％。

龔明鑫今日主持經濟部第1,520次業務會報前接受媒體採訪，針對外界關心的台美關稅談判進度，他表示，協議內容雙方已大致有共識，目前仍在等最終的總結會議，但現在看來，美方可能想與其他國家談完後才一併公布，因此還要再等一下。

先前主計總處預估2025年的經濟成長率是7.37％，今年2026年是3.54％，龔明鑫透露，先前他在一個公協會演講時，提到主計總處預估2026年會是3.54％，當時理事長說，這可能只是地板價、會更高，「我也覺得有這樣的機會。」

龔明鑫表示，因為現在的經濟成長，很大一部分是基於AI發展，這趨勢看起來非常強勁且明顯。不過對於傳產來說，目前還是有一些挑戰，所以政府提出相關的特別預算和條例，希望今年除了電子業好、傳統產業也能獲得幫助。

龔明鑫表示，在傳統產業部分，主要根源還是因為中國大陸的國內不景氣，所以他們很多產品拋售到國際市場上、甚至低價傾銷，所以中國能在當前美國市場不好的情況下，貿易順差還可以超過1兆美元，「很難想像其他國家能承受多久。」

龔明鑫表示，我們沒辦法期待中國的情況何時改善，所以要有自己的作法，特別預算能執行到2027年，希望利用這兩年時間，讓傳統產業改變體質。

因為跟中國拚價格大概拚不過，畢竟他們有些是賠本在賣，龔明鑫表示，所以我們一定要做出差異化的產品，資訊安全更好、或利用數位化發展來提升效能，在某些特定的、需要經過認證的市場，沒辦法輕易透過價格競爭的市場來做努力，這樣才能擺脫紅海競爭。

至於外界擔心很多高科技大廠到美國、墨西哥投資，是否會造成技術與人才外流。龔明鑫說，「立足台灣、布局全球」本來就是發展的原則，所以都在預料當中，且目前台灣最好、最核心的技術，高規格、高附加價值的產量，事實上都留在台灣。

他透露，其實去年2025年的對外投資，1到11月約362億美元，其實已比前一年還少，國內投資也還非常熱絡，不會因此產生排擠效應。

