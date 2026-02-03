估值1.25兆美元！馬斯克證實：SpaceX已併購xAI

馬斯克（Elon Musk）2日發聲明宣布，SpaceX以及人工智慧新創公司xAI已經完成合併，「這不僅標誌SpaceX和xAI的下一個篇章，更是開啟了全新的一本書」。

馬斯克發布聲明表示，SpaceX正式收購了xAI，目的是要結合人工智慧、火箭以及手機衛星網路，推動人類邁向多行星文明，他指出，地面資料中心受限於能源跟環境成本，難以支撐AI長期成長，「太空AI才是解方」，未來將善用太陽能，部署百萬顆衛星作為軌道資料中心，大幅提升運算能力。

外界研判，兩家公司合併可能是為了SpaceX的首次公開募股鋪路，彭博社報導，整體估值有望達到1.25兆美元。

