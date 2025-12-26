估值2億的深圳豪宅6673萬沒人要 網曝「普通人扛不住」

深圳市一套估值2億元（人民幣，下同，約2800萬美元）的別墅，以起拍價6673萬元在阿里法拍平台拍賣，最終無人出價流拍。極目新聞報導，該房產係深圳「中科創系」案件相關涉案資產，這是深圳市中級人民法院第八次掛拍該房產，此次起拍價比評估價低了1.3億多元。

這次拍賣標的物為深圳市觀瀾街道高爾夫大道觀瀾湖高爾夫大宅*蔓菲亞區E4棟房地產及附屬設施、設備，評估報告顯示，該房產評估價為2.01億元，起拍價6673萬元。8月29日，深圳市中級人民法院第一次在阿里法拍平台掛拍此處房產時，起拍價為2.01億元，隨後又七次掛拍，每次起拍價都有大幅下調，最後都因無人出價流拍。

廣告 廣告

據拍賣公告介紹，該處房產有證的建築面積就有1536.54平方米，另外還有贈送以及私自加蓋的建築面積還有1529.95平方米，房產整體面積合計約3935.02平方米。總樓層6層（地上4層、地下2層），同時帶有超大私家花園。拍賣公告還顯示，該房產尚欠付物業管理及相關費用共計215萬8574元，欠繳電費10萬3313元。

深圳市中級人民法院在拍賣平台依法處置的「中科創系」案件相關涉案資產，除此次拍賣的別墅外，還包括兩塊百達翡麗超級複雜功能時計系列腕表、一艘公主遊艇。12月17日，兩塊百達翡麗腕表分別以起拍價2676萬元和2877萬元拍出。公主游艇將在2026年1月13日第九次開拍。

網易報導，這棟別墅的黑歷史讓人脊背發涼，原房主是深圳中科創系黑老大張偉，從保安逆襲成百億富豪，最終因組織黑社會、非法吸儲等11項罪名被判無期徒刑，名下資產全被沒收處置。

網友說，誰敢要啊，黑老大的小弟說不定還在暗處盯著，住進去晚上能睡得踏實嗎。有人翻出佛山毒梟的法拍房案例，屋裡掛著戶主已槍決的條幅，清場都難，更別說後續可能的騷擾。還有人算過一筆賬，3935㎡的房子，光保潔每天就得請三個阿姨，每月物業費、水電費、維護費加起來得幾十萬，一年下來夠普通人買套房了，這哪是住別墅，分明是養吞金獸。

也有網友覺得大家想太多，沒人拍就是估值太虛高，降到5000萬以下肯定有人搶。有人爆料類似案例，杭州那套涉黑別墅1元起拍，最後拍到2020萬，還不是有人搶，主要是深圳這套降價還不夠狠。

有網友說，富豪買房圖的是安心，普通人買房圖的是實用，這棟別墅兩樣都不沾。而這棟涉黑別墅，既沒有地段優勢，又背著一堆隱性成本，即便繼續降價，恐怕也難找到接盤俠。

更多世界日報報導

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫