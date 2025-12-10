估價師公會20週年慶 郭國任籲建獨立估價制度防金融風險

（記者陳志仁／台北報導）今年適逢不動產估價師公會全國聯合會成立20週年，公會今（10）日在台北晶華酒店舉辦「20週年榮耀與感恩之夜」晚會；總統賴清德以賀電表達祝賀，副總統蕭美琴亦親臨勉勵。多位中央部會官員、立法委員及產官學界代表均出席，盛況熱烈。

圖／不動產估價師公會全國聯合會今（10）日在台北晶華酒店舉辦「20週年榮耀與感恩之夜」晚會。（不動產估價師公會全國聯合會提供）

估價師公會也在本次的晚會活動中，向長期推動估價制度與協助健全產業發展的產官學先進頒發「不動產估價貢獻獎」，感謝其在制度化過程中的重要貢獻。

估價師公會全聯會理事長郭國任指出，不動產估價師制度從無到有，現已在都市更新、徵收重劃、容積移轉、BOT、聯合開發及法院訴訟等多個領域中扮演不可或缺的角色；他感謝各界20年來的支持，並特提到在行政機關與立法院跨黨派力挺下，估價助理員制度今年得以全面落實，象徵估價產業邁入新里程碑。

郭國任表示，未來公會將持續深化產業共識，促進產官學協力建置更高的專業標準，同時加強產學合作以吸引年輕人才加入，並推動國際評價接軌與跨領域合作，以提升產業能量；他期盼估價師能以專業為榮，並持續協助保障民眾權益。

談及當前情勢，郭國任強調，目前不動產金融市場風險升高，氛圍近似1990年代估價師法立法前夕；他批評公股行庫仍採自行估價模式，形成「左手估價、右手放款」的利害衝突，易造成貸款金額操作空間，使央行及金管會對放款成數的規範失去意義。

郭國任呼籲，政府應儘速建立「獨立估價原則」與「外部估價制度」，以降低不動產價值波動對金融機構抵押權造成的風險，避免超貸、違貸等問題重演，並健全整體不動產抵押市場機制。

估價師公會這次邀請到內政部次長董建宏、陸委會副主委梁文傑、立委林楚茵、鍾佳濱、麥玉珍、考試院前副院長吳容明、內政部國家公園署長王成機、內政部地政司司長林家正、財政部國有財產署署長曾國基、國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、中華奧會主席蔡家福、財團法人會計研究發展基金會董事長王怡心、會計師公會全聯會理事長張威珍、全國律師聯合會理事長李玲玲、不動產仲介經紀商業同業公會全聯會理事長王瑞祺、地政士公會全聯會理事長鄭子賢、中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄、不動產建築開發商業同業公會全聯會秘書長于俊明等重要貴賓蒞臨參加。

