估價翻6倍！珍柏金第二只柏金包以8900萬落槌

已故英國女星珍柏金持有的「柏金包」拍賣出售，以大約新台幣八千九百萬元落槌。（圖／美聯社）





已故英國女星珍柏金持有的「柏金包」拍賣出售，以大約新台幣八千九百萬元落槌。英國已故女星珍柏金的第一顆柏金包，今年7月在巴黎拍賣會，以台幣3.13億元拍出的天價柏金包，刷新拍賣紀錄。如今珍柏金持有過的第2顆柏金包，在蘇富比的阿布達比拍賣會登場，不到11分鐘就以286萬美元，相當於台幣8900萬元的高價落槌，顯示珍柏金的時尚魅力，持續讓收藏家們著迷。

這一槌落下，成交價286萬美元，相當於新台幣8900萬元，蘇富比的阿布達比拍賣會不到11分鐘就將這只極具傳奇色彩的愛馬仕柏金包以高價拍出。

拍賣官：「柏金包「柏金旅人」，這只包包曾屬於珍・柏金，也是愛馬仕當年，贈予她的五只柏金包之一。」

這只柏金包是已故英國女星珍柏金在2003年獲贈的作品，包包內還有她親筆用法文寫下，我那伴我環遊世界的柏金包。

記者：「就是這一刻，一只包包寫下歷史。」

事實上珍柏金的第一個柏金包，今年七月才在巴黎的拍賣會上以歷史天價，約台幣3.13億元拍出，如今它的第二個包包持續讓收藏家著迷，成交價是拍賣前預估的6倍之多，接下來在本月15號，第3個珍柏金持有過的柏金包將在法國巴黎拍賣會登場，等待下一位收藏家為傳奇出價。

