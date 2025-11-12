估增1席 婦女保障名額成變數

嘉義縣新港奉天宮是指標性廟宇，只要廟方有活動，第二選區議員多會親自或派員出席，增加曝光度。（呂妍庭攝）

嘉義縣總人口數持續減少，牽動各選區議員席次變化。根據嘉義縣選委會從各議員選區人口數換算推估，民雄鄉、新港鄉所屬的第二選區，2026基層選舉極可能增加1席，7席變8席，現任7位議員目前多以極力爭取連任為首要目標，縣議員黃啟豪認為，如增加席次，選區明年婦女保障名額變2席，將成選戰最大變數。

嘉縣議員包括山地原住民共7個選區，應選席次37席，因人口數減少，牽動各選區議員席次變化，第三選區正面臨議員席次保衛戰，多出來的1席，極可能落在第二選區，但縣府民政處長楊健人說，第二、第三選區席次消長，目前只是推估。

楊健人指出，議員區域席次估算有一定計算公式，按照選舉時程，選委會將以2026年5月31日當天人口數為最終基準，但現行趨勢確實是第二選區多1席機率大。

第二選區現任議員分別為簡嘉億、陳福成、黃啟豪、陳文忠、林岱杰、林淑完和林秀琴，民進黨籍3席、無黨籍3席和國民黨1席，由於轄區所在的民雄鄉長、新港鄉長都是首任，兩位鄉長勢必會爭取連任，第二選區議員轉換跑道機率大減。

黃啟豪說，尚未聽聞有新人或本屆競選失利者要捲土重來，可能要等到明年農曆年前後，局勢才會比較明朗。不過，現任7人有2人是女性，明年如真多出1席空間，婦女保障名額增加，將成為左右該議員選區選情最大變數。

簡嘉億認為，一旦婦保名額變2席，不管是哪一黨、哪一派，一定會擴大提名或推薦女性選將參戰，屆時婦保名額將成該選區最熱鬧的戰場。