估明年經濟成長率達3.71% 中研院：半導體出口維持暢旺

歲末年終中研院發布最新經濟預測，預估今年全年經濟成長率達到7.41%、上修4.48個百分點。而展望2026年AI相關產業擴展持續支撐台灣外需與投資，預期經濟成長率達到3.71%。

中研院經濟所合聘研究員林常青指出，「世界半導體貿易統計上面，他們發現說在2025年，整個半導體的需求大概是22.62%，但是在明年的需求事實上會來得更高，可能稍微不太好的產業大概還是落在石化還有金屬製造業。」

學者形容2026年雲開未盡、月色已現，雖然半導體出口有維持暢旺趨勢，不過還是有等關稅可能影響全球進通膨，還有232條款若推進可能改變台廠投資生產佈局等不確定因素，另外產業結構不同可能造成對經濟成長感受度差異大。

而在民間消費部分，中研院預估2026年可望溫和成長達到成長率2.13%，而消費者物價指數可能達到1.6%。

中研院經濟所副所長楊淑珺觀察，「民眾對物價平均上升幅度預期的變化一年後的數字，那今年債調查時候，這數字明顯掉到8.9%，這是第一次這個數字掉到2位數以下，所以確實這個通膨壓力的緩解有反映。」

消費者預期，生活成本中交通與能源的經常性開銷漲幅達15.1%，而食物含外食開銷可能達12.3%、位居高檔，不過房租或房貸開銷預期上漲幅度則是2.6%、較去年下降1.8個百分點，顯示房屋相關開銷漲勢可望趨緩。