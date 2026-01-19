估本波冷氣團低溫下探8度！能否「達標寒流」吳德榮解答了

生活中心／黃依婷報導

今日清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度。（圖／翻攝自中央氣象署）

今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。氣象專家吳德榮也透露，今日平地最低溫僅有11.1度。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今晨截至4時52分本島縣市平地的最低氣溫出現在臺東11.1度，主因為「輻射冷卻」。而各地區平地的最低氣溫下降中，約在11至14度；而最新歐洲模式模擬顯示，北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨；中南部多雲時晴，氣溫亦降，晚轉冷，預估北部低溫將降至10度。

廣告 廣告

吳德榮預估，明至週五強冷空氣盤據，明日、週四北臺濕冷、北部、東半部有局部雨；週五北部轉乾、雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨；3天中南部多雲時晴，白天偏涼、早晚冷。研判這波冷空氣仍以符合「強烈大陸冷氣團」的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右，未達「寒流」，其低溫也遠不如上波，但由於「濕冷」、感覺還是很冷。

吳德榮提到，明日、週四3000公尺以上高山有降雪機率；2000公尺左右處在臨界條件，固態降水機率高、飄雪仍可期待。估計週六至下週二天氣好轉、各地轉晴朗穩定、東半部偶有零星飄雨的機率；冷空氣逐日減弱，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」作用、早晚偏冷，日夜溫差大。下週二晚起至週四另一波冷空氣南下，強度一般，北、東轉雨降溫，但模式還在調整，需持續觀察。

更多三立新聞網報導

週二冷氣團襲2地區先轉冷！粉專示警「快速降溫劇本」：還有大雨勢

好天氣要掰了！挑戰強烈冷氣團 粉專曝「最凍時間」：這波非常濕寒冷

長輩嘆「冷到發抖」卻不開暖氣！全場讚1神物：省錢又舒服

鄭麗文談關稅喊國難！張益贍點頭「她講的沒錯」原因曝光

