估柯文哲選高雄「民調很可能超過柯志恩」！吳子嘉：一定會選到底

政治中心／黃依婷報導

民進黨高雄市長初選，將於1月中旬舉行電話民調，四位候選人無不卯足進入衝刺階段。然而，美麗島電子報董事長吳子嘉近日也坦言，自己隨即要再次進行「高雄市長民調」，且要將前台北市長柯文哲放進選項中，也預言「柯文哲很可能超過柯志恩」，且一定會選下去，選到底。

資深媒體人黃暐瀚發文，自己一直記得很清楚，儘管2018年民進黨縣市長選舉大敗，但預測2020年總統大選的各項民調，國民黨候選人朱立倫雖能贏過時任總統蔡英文，但卻打不過當時任職台北市長的柯文哲，結果2019年2月美麗島電子報突然公布了一份民調，讓眾人意外不已。

廣告 廣告

黃暐瀚指出，當時民調中柯文哲、朱立倫、蔡英文三人是由柯文哲勝出，不過韓國瑜、柯文哲、蔡英文三人，則是由韓國瑜贏下，於是「韓國瑜選總統」的討論四起，後來韓國瑜還真的成為國民黨的總統候選人。

黃暐瀚表示，當天他跟吳子嘉錄製節目時，本來是想討論「立院彈劾賴清德」議題，沒想到話鋒一轉，吳子嘉主動提到，他馬上要進行一次「高雄市長民調」，把柯文哲前主席直接放進選項中。吳子嘉判斷，「民調結果柯文哲很可能超過柯志恩，為了自己的官司、聲勢與政治能力，柯文哲一定會選下去，選到底」。

黃暐瀚也預言，這份民調即將進行，如果柯文哲真的「能贏」？將對高雄市長選局，造成「重大衝擊」。

更多三立新聞網報導

高虹安滿血回歸是惡夢？ 她曝黃國昌背脊發涼︰如意算盤被新竹風吹翻？

京華城案辯論第5天！柯文哲現身旁聽 嘆公務員不是認罪「是認輸」

柯P遭擁抱、揉臉喊愛你 網友調侃：佩琪在後面很火

痛失愛妻、慈母！彭振聲認圖利辯論終結 自嘲現在是「三等國民」

