估海鯤號6月交艦進度樂觀 台船：已完成潛望鏡深度測試

手機鏡頭拉近遠方景象，看得出前方深色潛艦是海鯤號，這是5日下午，釣客在高雄到台南間外海看到的場景。

民眾在社群發文指出，當時還有海軍巡邏艦昌江艦戒護，廣播提醒船隻移動位置，出海釣魚遇到海鯤號測試，民眾直說太幸運。

6日上午9時許，海鯤號也再度進行第4次潛航測試，航行時也有「奮進魔鬼魚號」無人船伴航，雖然出發時下大雨，軍事迷不減熱情，頂著大雨揮舞國旗、加油打氣。

軍事觀察家紀東昀指出，「除了整個艦體的完整性水密性以外，還有包括它的動力、水下聽音系統，還有像它在潛望鏡深度的換氣、充電作業，還有像這個它水下通信、它的聲納系統，這些都是要逐一測試的。」

專家研判，6日海鯤號測試水域還是維持在100公尺以內範圍。

上午台船公司與媒體座談，針對海鯤號潛航測試實際下潛深度，台船表示無法說明，但強調早已完成呼吸管與潛望鏡深度測試，潛航測試不會僅有少數幾次，隨著深度越來越深，花費時間也會較久。

台船公司發言人／副總經理周志明說明，「陸陸續續都會按照我們公司，其實在我們的網頁都有科普的一些潛艦的知識，那會按照這樣的進程一步一步的去做。至於是不是在6月交艦，之前或之後，其實都要看整個的進度，不過至少目前我們看起來是樂觀的。」

海鯤號交艦期程預定在6月，目前台船承攬的軍艦訂單除了海鯤艦，以及後續潛艦還有海巡艦船。公司預估，未來4年半的業務量相當穩定，可望轉虧為盈，若海鯤號交艦期程延至到7月底，罰款約有3800多萬元，已提前提列，對獲利影響有限。