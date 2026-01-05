估破5°C！至少還要冷2週 專家點出這一波「4大特徵」

【高沛生／綜合報導】新一波冷氣團今晚南下，氣溫再探低點，氣象專家指出，這股冷空氣至少達強烈大陸冷氣團等級，平地最低溫不排除跌破5°C。這波冷空氣不只冷得猛，且具備「先濕後乾、強度高、影響時間長」的型態，專家歸納出「4大特徵」，提醒周間到周末須嚴防長時間低溫影響。

氣象專家林得恩指出，第1個特徵是「先濕冷、後轉乾冷」。今晚起冷空氣南下，迎風面的桃園以北、東北部及東部地區降雨機率提高，東南部與恆春半島亦有零星降雨，其它地區多雲到晴；不過，明日起環境水氣逐步減少，夜間與清晨在輻射冷卻作用下，低溫將更加顯著。

廣告 廣告

第2個特徵為冷空氣強度偏強。林得恩表示，整體至少落在強烈大陸冷氣團等級，在輻射冷卻加持下，甚至有機會觸及2026年首波寒流門檻。最新數值模式模擬顯示，1/7、1/9及1/10清晨具備達標條件，平地最低溫不排除下探5°C左右。

第3個特點是「冷得久」。林得恩分析，未來2週氣溫顯著低於氣候平均值，偏冷趨勢至少延續到1月中旬，這波最冷時段落在1/6晚間至1/10清晨之間；而在1/12至1/14，後續仍可能有另一波冷空氣接力南下，低溫型態短時間內不易緩解。

第4個特徵為山區降雪機率增加。林得恩提醒，今晚起至明日，北部及宜蘭約2000至2500公尺，中部與花蓮約3000至3500公尺的高山，仍有零星降雪或路面結冰的機會，前往山區活動須留意路況與行程安全。

新一波強烈大陸冷氣團即將南下，平地最低溫不排除下探5°C，有望成入冬首波寒流。翻攝林老師氣象站臉書

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

A-Lin「中正路52號」是初戀地 他成「唯一受災戶」急發聲

直擊｜蔡依林慶功被問「加場」掏真心話 坐高爾夫球車趕場！超萌模樣曝光

圖多｜HAPPY NEW YEAR！各國跨年集錦 祈願更美好的2026！

