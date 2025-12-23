估綠色產業附加價值達1.4兆 環境部將推跨部會綠領人才課程

隨著台灣宣示2050年淨零排放目標，綠領人才需求也越來越高，環境部公布今年下半年趨勢報告顯示，綠領人才缺口逼近3萬個，較8年前成長逾200％。（本報資料照片）

隨著台灣宣示2050年淨零排放目標，綠領人才需求也越來越高，環境部公布今年下半年趨勢報告顯示，綠領人才缺口逼近3萬個，較8年前成長逾200％。環境部長彭啟明指出，我國綠色科技產業及產業鏈附加價值高達1.4兆，占GDP5.6％，需要培訓更多綠領人才，明年起將與各部會開設綠領人才plus加值課程，推出符合產業實際需求的授課內容。

環境部今日發布與104人力銀行合作的「2025下半年綠領人才就業趨勢報告」，報告顯示，台灣綠領徵才企業家數已由民國107年的1400多家成長至今年4157家，8年成長182％。綠領人才缺口逼近3萬個，較8年前成長278％。

其中電子資訊／軟體／半導體業的綠領需求最多，約6100個，其次依序為一般製造、建築營造／不動產、法律與會計、醫療保健、批發零售。

報告表示，電子資訊與半導體業自110年起連續5年居綠領人才需求最大宗， 今年綠領AI相關工作有5340個，占所有綠領工作數的18.2％，比去年增加35％，最受企業青睞的職務為軟體工程、工程研發、解決方案／AI相關業務、專案管理／產品管理、製程工程與行銷分析。

報告指出，徵才企業公開揭露綠領職缺的月薪中位數為4萬元，比整體職缺公開揭露月薪中位數3.8萬高出5.3％。前4分之1的高薪職缺月薪4.6萬，比整體職缺4.4萬高出4.5％，顯示企業對於具備專業證照、永續管理能力、AI 技能者更具彈性，願意提供更佳條件。

環境部長彭啟明表示，經統計，國內綠色科技產業包含循環經濟、能源效率、再生能源、減緩與保護技術、永續森林與農業、永續交通、水資源管理等，附加價值5123億元，占去年GDP2％，就業人數38萬人，但若加計綠色產業供應鏈，附加價值高達1.4兆，占GDP5.6％，且附加價值年增率也大於德國，顯示我國綠色科技產值與就業人口都有成長空間，需要培訓更多綠領人才。

他指出，過去民間開設課程，傳出詐騙、學了沒路用等紛爭，目前已告一段落，環境部與各大學合作的綠領人才培育課程未來持續開設，115年起還會與各部會合作推出綠領人才plus加值課程，例如碳捕捉與封存、淨零建築，將頒發證照，鼓勵民眾學得更專精。

