走進桃園估衣巷，彷彿還能聽見時代的聲音。（向鴻全攝）

我們並不是天生的商人，只是為了生存而把手邊僅剩的東西交易出去；每次把物件放在攤位上，當它被交易出去時，就像有重要的什麼從生命中永遠離開。

當我看到那張發黃的紙，被客人從那件賣出去的藏青色棉襖口袋裏翻出來，那摺成小小四方形的命書掉出來的那一刻，我覺得好像聽見心裡有什麼東西碎裂的聲音。那件衣服是離開家逃難時，匆匆帶著的什物，它陪伴我在部隊裡的許多寒夜，也承載了我少年時的最後記憶。但我對自己說：「保命比保物重要。」於是我把棉襖拍平，放在攤位最前面。

1961年，我第一次在估衣巷擺攤，巷子狹窄得像夾縫，兩側屋簷快壓到人的肩頭，地面是被踩得發亮的老紅磚，四周都是叫賣聲、舊物潮溼發霉的氣味、還有油煙味與說不出但讓人感到哀傷的味道。退伍後，我跟著一群同樣無處可去的老兵，輾轉來到這裡，把從家裡逃難帶出來的家當、軍中剩下的配給、甚至不知道是哪裡撿來的舊物，全部拿出來賣。

有人帶棉被、首飾、手表、金戒指、家傳印章，我帶的卻是一張薄得隨時都可能被風吹走的紙，來到這座島上。這張紙陪著我從南方一路逃到青島，再從碼頭擠上船，第一次見識到海的暴虐，到台灣後又在從沒遇過潮溼的軍營裡被我藏在內衣夾層裡，紙邊被汗浸得起毛，字跡黑中帶黃，漫漶不清。

母親說，那不是普通的命書，那是一張帶著家運的命書，也是我這輩子最沉重的一張紙。

六歲那年，母親帶我去鎮上算命師的家，動盪的年代裡，算命不只是想找到生命可能的路，也求個心安、一個解釋。那天風大，村子裡的榆樹葉沙沙作響，像有人在和你說話。我只記得那位算命師是個有瘦小骨架的人，兩頰凹陷，嘴唇很薄，但當那雙眼睛看著你的時候，彷彿能看穿所有事，也了解所有事。

母親把八字報上，他看了一會兒，眉頭皺得像打結。

這孩子命裡有遠行。母親愣住問，多遠？

算命師沒回答，只在紙上寫：「初年多阻，遠離家鄉，行舟遭風，漂泊之命。」命書中還有我當時讀不懂用紅色朱筆圈得密匝的批字流年，母親輕輕按著紙和算命師談論與我有關的事，她不時看向我的眼神，讓我覺得她好像離我愈來愈遠。

記得母親那天回去後，把命書藏在箱底，她眼神像井一樣黑。我還不懂什麼是遠行，只覺得母親的背影從那天起變得削瘦。

我沒想到，那張紙後來會比任何家當都更像命。

我記得算命師說的話：「遠離家鄉」，那時我還以為只是半生的形容詞，沒想到竟是一場永久的註腳。

上船時，海風把命書吹得顫抖，我用力摺了摺，壓在胸前。我以為是我守住了它，但其實是它護住了我。

到了台灣，如同所有外省年輕兵，我沒有未來；退伍後，我被遣散到桃園，與其他老兵一樣，先在景福宮後方的夜市找活路，後來夜市搬遷，我們被政府集中到那條巷子。

那時還沒叫估衣巷，只是一條窄得像祕密的巷道。

紅磚破裂，兩旁都是攤子的棚布，像一條被生活擠出的河道。從夜市、戲院、百貨跑來的人潮湧進巷子，叫賣聲、聊天聲、罵小孩聲全堆在一起。有人賣棉被，有人賣舊鞋，有人賣假金飾、假手表，還有人賣軍中配發的臂章與S腰帶，軍人一批批來補給，巷子像個熱爐子燙得人心口發悶。

我什麼都沒有，只好把命書拿出來，我不是要賣，只是要看。我每天清晨在攤子邊打開它，讀一次，又讀一次。 估衣巷裡的每個人，心裡都有一本沒寫在紙上的命書。我們的命被時代寫得像黑色的影子，只有形狀，沒有面貌。

那張紙是我生命的錨，也是我童年記憶的證據。它讓我相信，我的漂泊不只是偶然，是命裡早寫好的；也讓我害怕，害怕命書說的遠行竟如此真實。

而它遺失的那天，我忽然明白，我之所以一直帶著它，不是因為命書預言準不準，而是因為那是母親把我交給未來的方式，命書遺失的那一刻，我才真正離開故鄉，也才真正開始在台灣落地。

後來的日子裡，我在估衣巷看著人來人往，看著老兵變老人，看著巷子的紅磚磨得更亮，看著從軍中出來的年輕人一批批來買S腰帶與臂章，看著戲院倒閉、夜市搬走，看著百貨的霓虹燈亮了又暗。

這條不到一百公尺的小巷子，卻像一條能通往兩百年庶民生活的暗河。從清代的築城，到日治的輕便鐵道，到我們這些戰後移民在此討生活的身影，全都在這裡重疊

而我，也在這裡，把一生擺成一張攤子。

有人問我沒了命書，會不會覺得像少了什麼？我也不知道。

命書遺失的那天，我翻遍口袋，只找到一枚掉線的扣子、一把剪刀、一張皺掉的照片。

我忽然明白所謂的「命」，不是寫好的那張紙，而是我這數年來在估衣巷走出的日子，更是巷子裡吆喝聲、叫賣聲、雨聲、與故鄉口音混成的生活。

命書預言我會遠行，但它沒寫的是，即使身世流離，運命也會在某個地方找到自己的形狀，而估衣巷，就是我命最後停下來的地方。

估衣巷真正的起點，可能並不是從某一家老字號衣服店開始，而是從更遙遠的南方或北方，在戰火的夜裡揹著一只皮箱、或乾脆以一條繩子綁起家當的流亡者開始。民國三十八年，局勢劇變，百姓為了躲避戰爭與生活的重壓，被迫離家。他們抵達台灣時，身上僅有那幾件衣物與裡面夾藏的舊照片、針線包、或一雙母親縫給他們的棉鞋墊。

台北的估衣市場，就是在這樣的日子裡出現的。那是一種不得已的生存方式，人們將逃難時帶來的衣奩什物，攤放在馬路邊，拿出去換一頓飯錢，換明天的車錢，換一點對未來不知是否還能延續的希望。有些軍人因部隊整編集訓，不得已遭到資遣編餘，頓時生活變得拮据；而一般逃來台灣的百姓，更是沒有門路。於是有人索性在馬路的人行道上擺起地攤，一張麻布、一疊舊衣、一盞昏黃的路燈下，人們蹲著檢視衣角的磨損，摸著布料的厚薄，在有限的財力與無力改變的環境裡，讓物件替他們說出過去的故事。

估衣巷的形成，也與這樣的生命軌跡密切相連。桃園舊城區並未像台北那樣形成大規模的估衣街，但那些逃難的軍人、百姓或帶著孩子的婦人們，同樣把他們僅有的衣物、鞋襪、皮帶、甚至破成兩半的軍毯，拿到市場邊的小巷裡擺賣。起初只是有人在廟邊的小空地上鋪布；後來愈來愈多同樣沒有門路的人加入，巷子越擺越長，逐漸形成一種默契，哪一攤賣軍衣、誰賣雜貨、誰會把舊物的灰塵氣味都擦得乾淨，然後全部要三文不值二文地賣掉。

巷子裡的物件來自不同的地方，有山東的棉襖、熱河的羊皮背心、河北婦人刺繡的荷包、或是沿途在基隆港被好心人塞進行李的一條舊毛巾。它們在他鄉被重新聚合，好像每一件衣物都帶著遷徙的溫度，被重複觸摸、重新估價，也在新的生活裡重新找到位置。

所以有人說，在估衣巷擺攤的人，是經濟家、軍事家、鑑定專家、和心理學家。

估衣巷的居民彼此之間常說：「衣服會記住人。」有人回憶起最早攤販的一位老兵，他總是把衣服攤得平平整整，說這件棉襖幫他度過最寒冷的冬天；也曾提起一位寡婦，她賣的每件衣裳都摺得像新的一樣，因為那是她記憶故鄉和母親的方式。隨著時間過去，巷裡的攤子逐漸固定下來：有人開始接收舊衣、有人學會縫補、有人專賣料子，也有人走街串巷替居民採買。估衣巷由此成了流離者與在地人共同組成的生活網絡。

後來，估衣巷不再是單純的舊衣巷，它變成一種記憶的街，一條把失根離散、戰後生活的艱難，以及來到台灣土地上重新扎根的經驗都串在一起的地方。穿過巷子時，你會聽到縫紉機的聲音，聽到攤販討價還價的聲音，也聽到那些衣服裡說不完的故事：一段從戰亂走來、以雙手與僅存物件重建生活的歷史。

當年那些無處可去、在馬路邊鋪布求生的身影，如今成了估衣巷最深的底色。每一次衣物被翻動，每一次布料被光照亮，都是那一段時代在這座城市裡留下的溫熱痕跡。

若走過桃園舊城，繞進那條如今店招比行人還多的窄巷，大概不會有太多人記得這裡曾經是「估衣巷」。如今打開手機地圖，線條顏色無法呈現當年的記憶，巷口的招牌也不再掉漆，可在很久以前，那裡堆著的不是文青咖啡味，而是舊布、汗臭、做人窮途的算盤聲。估衣，就是給舊衣、剩衣估價，半新不舊之物在這裡又重新上路，像那些時代被丟下來的人們，一邊補釘、一邊等命運翻身。

估衣巷從來不是單純的巷。它是舊城的縫線，縫著清領時期泉漳械鬥後的防禦城垣片斷；也是日治時期商旅流動的集散處，甚至在戰亂年代，還藏著更多不曾被寫進大歷史課本的碎片。

他們有人捧著僅存的一口棉被，有人提著家裡唯一的銅鏡，還有人什麼也帶不走，只能把命押給台灣這塊島嶼。政府說要救濟，卻又手忙腳亂，能發的資源有限，能安置的空間更小，但對我們來說，每一天、每一口氣都像是一場仍在延長的逃難。

而估衣巷呢？它靜靜地收容接納了這些人。

來估衣巷的，多半沒什麼本錢，也沒什麼情面可講。他們把行李裡唯一值錢的東西拿出來，或換幾塊錢，或換一頓飯。有人把祖傳的短褂抵押了，換來三天飯錢；有人把從前當兵時留下的軍毯拿來割開當布料；更有人把家裡的嫁妝拿出來估賣，那是戰前在江南繡坊裡一針一線縫好的拿到這裡，卻只能用秤錘砸出一個價。

然而估衣巷的人沒有問過他們從哪裡來，也從不追究那些布料上沾的究竟是雨水、淚痕或傷痕。生意就是這麼做起來的，日子也是這麼過下去的。

那時舊城街角仍舊殘留著清領時期的城垣痕跡，像一個老人背上早已結痂的傷疤。巷弄深處像亂成一團的布匹、外地口音的討價還價聲、黑油光的算盤珠子碰撞，都在告訴人們：這裡不是榮景初起的樂土，而是人們落腳前的努力喘息的空間。

有些人來了就走，再也沒回來；有些人卻在這裡扎下根，像草籽落在裂縫裡，長成一株堅韌的草莖。有人靠著賣舊布變成了小商人；有人靠著改衣手藝養活一家；也有人在這裡再婚、重生、離故，把失敗的前半生藏在巷子的陰影裡，把後半生交給這裡的天光。

估衣巷既短且窄，但它記得那些夜裡哭泣的人，也記得那些用汗水把破布補成仿新品的手，更記得戰亂的碎片如何在這裡被一點一點縫合成日常風景。

如今走進估衣巷，不會再聞到舊布味，也不會看見那些逃難落腳的人，但若你停下腳，細看某間老屋的鐵門、窗框、或牆上一塊被重新粉刷過的斑駁，似乎還是能聽見那年代留下的聲音。

不是悲壯，也沒有哭喊，而是那種努力活下去其他明天再說的沉默。

估衣巷真正的故事，就藏在那大片沉默裡。（本文摘自《新村與舊魂》一書，聯合文學出版）