估計已損失1兆美元財富 風投專家批劫富公投讓穩定稅基永久消失

風險投資家查馬斯．帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）指出，加州提出的億萬富翁稅正加速超級富豪離開該州，他認為這項措施不僅無法解決預算赤字問題，反而會讓情況更加惡化。



帕利哈皮蒂亞一直追蹤加州資金外流的狀況，他表示該州至今已損失估計達1兆美元的財富。「幾周前，我們擁有2兆美元的億萬富翁財富。現在，其中50%已經離開，連帶帶走他們的所得稅、銷售稅、不動產稅收，以及所有員工的薪資和所得稅。」帕利哈皮蒂亞在上周日在X平台上寫道。

富人跑光，中產階級被迫承擔帳單

儘管這項措施目前仍在考慮是否列入11月全州選票，但矽谷一些知名人物已警告，這可能引發創辦人和資金的大規模外流。

加州長期以來仰賴全國規模最大的億萬富翁階層，來支撐州政府的預算運作。「加州的億萬富翁一直是可靠的納稅人。」帕利哈皮蒂亞寫道，「他們就像可以永遠剪毛的羊。現在，加州將永遠失去這項稅收來源。除非撤回這項選票倡議，否則億萬富翁外流不會停止。當加州富人跑光時，中產階級將被迫承擔所有帳單。」

他的評論正值加州選民考慮一項由服務業員工國際工會–聯合醫療保健工作者西部聯盟支持的選票倡議，這項倡議將對加州資產超過10億美元的居民徵收一次性5%資產稅。

支持者表示，這項稅收可幫助彌補聯邦政府對醫療保健資金的削減。

去年12月，加州州長加文．紐森（Gavin Newsom）表示，他反對這項擬議的億萬富翁稅，同時呼籲大家不要對此措施過度恐慌。紐森在《紐約時報》DealBook會議上對聽眾表示，「這不是需要恐慌的事，但它是全國廣泛關注貧富差距議題的一部分，不僅是所得不均，還包括財富不均。」

