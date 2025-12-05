估農曆春節前簽約輝達 蔣萬安：黃仁勳有望參與

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北5日電）針對輝達落腳北投士林科技園區進度，台北市長蔣萬安今天說，希望1月底至2月上旬與輝達簽訂地上權契約，輝達執行長黃仁勳有望趁著來台尾牙時參與。

台北市議會今天進行市政總質詢，國民黨議員曾獻瑩詢問蔣萬安及副市長李四川，輝達（NVIDIA）進駐是否為政績。蔣萬安說，他接觸到的市民大部分都覺得是政績，也認為是李四川的功勞。李四川則說，是不是政績要由市民評價。

曾獻瑩再問，市府何時能與輝達簽約。蔣萬安說，希望農曆年前完成。李四川補充，在此之前有2件事要做，包含等候輝達撰寫及準備審查投資計畫書，以及依據輝達需求進行都市計畫變更，預計下週依都市計畫法公開展覽1個月，接著送都市計畫委員會通過。

廣告 廣告

曾獻瑩最後問，會不會趁黃仁勳來台參與輝達尾牙時會面。蔣萬安說，他有寫電子郵件跟黃仁勳說明進度，也有邀請黃仁勳趁著來台時參與簽約儀式，黃仁勳則回覆表示原則上會來台尾牙，若一切順利，希望可以參與簽約。

蔣萬安表示，設定地上權給輝達的簽約儀式希望舉辦在1月底至2月上旬。

至於李四川是否會在簽約後請辭參選明年新北市長，李四川說，目前國民黨相關選舉辦法還沒出來，但一定會把與輝達簽約等該做的事完成。（編輯：方沛清）1141205