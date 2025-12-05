估農曆春節前與輝達簽約 蔣萬安：黃仁勳有望趁來台尾牙參與
輝達確定落腳北士科設立海外總部，市議員關心進度。台北市長蔣萬安今日指出，希望1月底至2月上旬與輝達簽訂地上權契約，輝達執行長黃仁勳有望趁著來台尾牙時參與北市府的簽約儀式。
蔣萬安今（5日）前往台北市議會總質詢，國民黨台北市議員曾獻瑩詢問，市府何時能與輝達（NVIDIA）簽約？蔣萬安回應，希望農曆年前完成；副市長李四川補充，再此之前有2件事要做，包含等候輝達撰寫及準備審查投資計畫書，及依據輝達需求進行都市計畫變更，預計下週依都市計畫法公開展覽1個月，接著送都市計畫委員會通過。
曾獻瑩追問，北市府預估農曆年前與輝達簽訂地上權合約，是否會邀請黃仁勳本人出席簽約儀式？蔣萬安透露，有寫電子郵件向黃仁勳說明進度，亦有邀請他趁著來台時參與簽約儀式，黃仁勳則回應原則上會來台尾牙，若一切順利，希望可參與簽約。蔣萬安繼續指出，設定地上權給輝達的簽約儀式希望舉辦在1月底至2月上旬。
曾獻瑩進一步詢問，屆時輝達簽約完成，是不是如同外界關心的圓滿達成任務，投入思考新北市長選舉？抑或辭去副市長？李四川表示，前期到現在為止，黨的機制是否有初選等辦法，到現在還沒看到，那重點仍是將輝達該做的事情，包含簽約、都市計畫變更一定會先完成。
