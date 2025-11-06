估颱風鳳凰10日近巴士海峽 不排除發颱風警報

（中央社記者張雄風台北6日電）氣象署表示，颱風鳳凰今天凌晨生成，預估10日前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，不排除可能會發布颱風警報；11、12日受到鳳凰或其外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區留意局部豪雨或大雨。

中央氣象署今天凌晨發布颱風生成訊息，原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，於今天凌晨2時發展為輕度颱風，編號第26號鳳凰（國際命名：FUNG-WONG），預測未來朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進。

氣象署在臉書「報天氣－中央氣象署」指出，10日前後鳳凰會接近巴士海峽至台灣附近海面，颱風外圍環流及東北季風兩者影響下的降雨，具有高度不確定性，要看到時候颱風位置強度、外圍環流影響程度而定；也不排除發布颱風警報的可能。

氣象署進一步說明，鳳凰9日之前會穩定往西北西朝呂宋島方向移動，但是10日後環境開始變得複雜，使得颱風有逐漸北轉趨勢，但預測資料對北轉位置及後續路徑預測仍然有不確定性，從台灣東側近海北上、台灣海峽北上甚至登陸通過台灣、或走更西邊一些再北上，都在可能範圍內。

不過，氣象署提到，在北轉之後的海氣環境會較不利颱風發展，因此預期颱風北上後強度將會有減弱趨勢；整體而言，颱風接近並影響台灣的機率相當高，一定要密切注意。

氣象署指出，預估9日晚至10日東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，迎風面的北部、東半部水氣增加，降雨機率增，其中北北基宜開始出現較明顯雨勢；11、12日受到颱風鳳凰或其外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區降雨機率高，要留意局部豪雨或大雨，北部地區及中部地區也有局部短暫雨。

氣象署提醒，因為颱風鳳凰結構大，預估8日起，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼綠島）及恆春半島沿海須注意長浪。（編輯：方沛清）1141106