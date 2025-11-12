估鳳凰今晚登陸恆春半島 不排除提早減弱為熱帶低壓

輕颱「鳳凰」的暴風圈已於今天(12日)上午掃入南台灣，不過，近中心最大風速已減弱為每秒20公尺，暴風半徑也縮小到150公里，因此，澎湖和雲林已脫離陸警範圍，僅剩南投、嘉義以南和花東等8個縣市仍在陸警範圍內。

輕度颱風「鳳凰」12日上午的中心位置已進逼到鵝鑾鼻西南西方100多公里的近海，由於它的路徑南修，強度也持續減弱，加上暴風圈逐漸縮小，因此部分縣市已脫離陸上警戒範圍，只是海上警戒區仍涵蓋台灣周邊各海域。

氣象預報中心資深預報員朱美霖指出，12日正是「鳳凰」逐漸接近台灣南段陸地的過程，而且不排除它會提早減弱為熱帶性低氣壓，屆時對台灣的威脅也會大減。朱美霖說：『(原音)未來其實颱風會逐漸地往東北東的方向移動，比較接近到台灣恆春半島的這一帶，大約到了今天晚間左右就會登陸到恆春半島的南段這一帶，並且往東北方向移動。不過在這段過程當中，颱風的強度還是有持續減弱的趨勢，我們也不排除它會比較提早一些些減弱成熱帶性低氣壓，這樣子7級風的暴風範圍也就會消失；也就是說，對於整體的陸地以及海上的威脅都是比較減小了。』

不過氣象署仍提醒須嚴防豪雨，統計10日到現在的累積雨量，宜蘭東澳嶺已破千毫米，新北大粗坑也超過750毫米，台北擎天崗則突破550毫米，台東牛頭山和基隆也有400多毫米，花蓮山區和屏東山區都超過300毫米，桃園山區也將近250毫米。另外，單日降雨最高的是宜蘭冬山，11日當天就上看800毫米，新北瑞芳也超過500毫米，宜蘭南澳在10日當天也下了300多毫米。另外，3小時累積雨量最多的則是宜蘭蘇澳，高達300多毫米，其次是新北瑞芳166毫米，宜蘭的大同和羅東也超過100毫米；時雨量最高也落在宜蘭，其中，蘇澳高達130毫米、冬山和南澳也超過100毫米，羅東也有90毫米，新北瑞芳也來到85毫米。

目前氣象署持續針對基隆北海岸、宜蘭和台北山區、花蓮山區、台東山區、屏東山區發布豪雨特報；同時針對桃園以北和高屏、花東、澎湖發布大雨特報。

此外，目前台灣各沿海依舊風強浪大，氣象署除了針對澎湖及高屏發布強風特報橙色燈號，也同時針對基隆到台南沿海以及台東、宜蘭、金門、馬祖發布橙色燈號。