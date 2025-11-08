估鳳凰颱風恐自「這地區」登陸 氣象粉專曝風雨「搖滾區」
即時中心／梁博超報導
今年第26號颱風「鳳凰」在今（8）日清晨2時增強為中度颱風，目前暴風半徑已來到200公里，中心結構也變得紮實。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，依照預測路徑，鳳凰颱風預計在週三（12日）晚間可能從台灣西南部登陸，不過因為季節性因素，南北最搖滾風雨的時間會稍微不同。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，依照氣象署最新預測路徑，鳳凰颱風週三（12日）夜晚將登陸西南部陸地！目前對流持續爆發中，環流相當廣泛；同時，因為季節性因素，南北最搖滾風雨的時間會稍微不同。
粉專指出，北部與東部地區預估週一（10日）、快的話甚至週日（9日）晚上開始降雨；加上東北季風開始增強、又處於迎風面，共伴效應開始發威，出現持續性的劇烈降雨，週一、二威脅最大，不可輕忽。
至於西南部地區，雖然鳳凰颱風在靠近台灣的過程中，強度可能會受到環境影響逐漸減弱，但減弱幅度目前各個模式預報較為分歧；加上颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，務必以最高規格最好防颱措施。
原文出處：快新聞／鳳凰颱風恐自「這地區」登陸 氣象粉專曝南北風雨「最搖滾時間點」！
生活中心／江姿儀報導近日天氣轉好、水氣減少，不過熱帶性低氣壓「TD29」已在昨（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其外圍環流恐與東北季風激發「共伴效應」。目前鳳凰颱風持續增強中，氣象署預估下週一（10日）通過菲律賓進入南海，而下週二（11日）起恐北轉逼近台灣。對此，氣象粉專分析颱風路徑，示警「鳳凰」颱風恐以中颱之姿撞向台灣，強度巔峰甚至可達強颱等級。民視 ・ 1 天前
氣象署最新預測，輕度颱風鳳凰未來路徑直撲台灣而來，氣象粉專「台灣颱風論壇」示警，中南部很可能在下周二（11日）之前感受都還好，但下周三（12日）颱風核心靠近之後，風雨就會瞬間拉起來。據氣象署最新公布的颱風暴風侵襲機率顯示，台南市、澎湖縣都已達到70%，民眾盡早做好防颱準備。中時新聞網 ・ 22 小時前
中央氣象署最新預估出爐，預估鳳凰颱風將於12日晚間8時左右，於台灣西南部地區登陸。對此臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，登陸台灣的機率非常高，現在就看登陸時鳳凰強度，而這取決於海面環境能否讓颱風快速減弱。中時新聞網 ・ 23 小時前
根據中央氣象署，編號第26號的颱風鳳凰，已經轉為中度颱風，根據目前的預測，預計12日至13日最靠近台灣，且有高機率登陸。雖然目前鳳凰颱風預測在在巔峰時期的強度可達強烈颱風，但接觸陸地前後，預估強度江明顯減弱，其原因就是台灣的「護國神山」中央山脈。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
因應鳳凰颱風 台電台南區處超前部署 落實樹修及礙洗作業降低強風傷害
因應鳳凰颱風可能帶來的影響和災害，台電台南區處加強日常巡視，進行樹修及礙洗作業，預防瞬間強陣風導致樹木碰觸、電桿傾倒，亦針對轄區內各變電所進行巡視，特別針對較低漥地區的變電所如運河及安順等做好防水閘門措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。台電台南區處表示，有鑑於過去颱風期間常發生樹枝或招牌因遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，籲請民眾及早做好防颱準備，提供配電場所用戶應設置防水患因應措施，尤其是抽水站等不能停電的單位或設備，應及早自備發電機或不斷電設備，另也需加強防範地下室淹水，加強固定招牌看板、取下懸掛物及修剪樹枝等，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。台電台南區處也進一步說明，台電配電自動化系統可即時監測各主要配 ...台灣新生報 ・ 2 小時前
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風已升級為中颱，台電屏東區處盤點搶修人力及設備機具，預計十日加派人力進駐恆春、小琉球等地區，全力戒備嚴陣以待。中央氣象署預計鳳凰颱風十一日到南海且有北轉趨勢，十二、十三日最接近台灣、影響最大，預計從台灣西南部登陸，可能在十日發布海上警報，提醒中南部沿海與東部地區居民應提早因應。台電屏東區處長仇忠銘表示，已召開颱風前整備會議，盤點搶修人員一百四十二名，昇空車四十一台、吊臂車二十七台及大小型工程車五十三台等人員設備機具，預計十日加派人力進駐恆春、小琉球等地區。台電屏東區營業處呼籲再生能源設置者加強巡查及加固發電設備，沿海養殖漁業則檢查備用水閘門、發電機等功能，避免災損，並提醒商家之廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。同時颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風 ...台灣新生報 ・ 5 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 1 天前
颱風季延長賽持續，鳳凰颱風持續往西北西前進，預估下週一經過菲律賓呂宋島進入南海，下週二北轉逼近台灣，因此氣象署最快下週一發海警，下週二發陸警，氣象專家示警，由於颱風外圍環流會跟東北季風產生交互作用，因此下週一下和下週二，北部跟東半部要留意豪大雨。TVBS新聞網 ・ 1 天前
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風下週侵襲台灣機率高，雖然本週末天氣仍大致穩定，天氣風險指出，明天週日(9日)下半天起，東北季風增強與颱風外圍水氣接近將使天氣轉變。天氣風險表示，鳳凰最快於下週三(12日)至下週四(13日)上午通過台灣上空，屆時全台將出現明顯風雨，北部及東半部更須留意共伴效應強降雨，建議民眾提前做好防颱準備。 今天週六(8日)各地天氣維持相當良好，大致為晴到多雲的天氣型態，雖然中南部早上雲量較多，但上午之後陽光有機會開始露臉。天氣風險說明，白天溫度將較為偏熱，北部、東半部白天高溫介於28-30度，中南部高溫則將來到31-33度；不過，晚間到明天(9日)清晨在中北部到東北部空曠地區，低溫仍有可能降至20度上下，日夜溫差變化偏大。 明天週日(9日)白天各地高溫仍偏熱，北部、東半部仍可達27-29度，中南部則仍會來到31-33度左右；同樣地，明天晚間到後天(10日)清晨中北部、東北部空曠地區低溫還有機會降到20度上下，日夜溫差持續偏大。天氣風險指出，週日(9日)下半天起東北季風將開始逐漸增強，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶雲量增多，可能有短暫陣雨機會，且明晚鳳凰颱風外圍的新頭殼 ・ 10 小時前
南部中心／綜合報導豬肉禁宰令終於解除，不少因為沒豬可賣暫停營業的小吃店終於恢復正常營業。像是豬血湯、肉圓店還又高雄知名的割包店，都是開業以來頭一次公休十幾天，老顧客醒來第一件事，就是直奔店面，回味熟悉的味道。高雄老字號的大腸豬血湯店，老闆一開店就忙到停不下來。（圖／民視新聞）早上八點不到，店面騎樓已經座無虛席，不少人照樣排隊，先點再說，就是等不及這碗香噴噴的肉燥飯。受到豬肉禁宰影響，高雄老字號的大腸豬血湯店，不得已公休十多天，8號恢復營業，老闆一開店就忙到停不下來，吃了20多年的老顧客，更是饞到一開店就立刻來光顧，直呼還是那個熟悉的味道。豬血湯店老闆柯先生說，因為老客人一吃就道，所以不可能一些用冷凍的豬肉，休息那麼多天現在終於正常營業，一早就有很多老顧客來，有的還是每天來的那種。滿滿爽脆酸菜放進麵皮，再夾塊半肥瘦的大塊滷肉，米其林必比登推薦的知名割包店，同一樣開店就大排長龍。老饕們一買就是好幾個，一直在腦中盤旋的好滋味，終於能再吃到。割包店老闆周先生說，開店到現在20幾年，沒有休過那麼多天。目前解禁後的豬肉進貨價也沒有變動。香噴噴的滷肉燥是在地人從小吃到大的老味道，70年來頭一次一休就是十多天。（圖／民視新聞）粉漿包裹新鮮豬肉內餡，台南現作現蒸的清蒸肉圓，終於再度飄香。兩大鍋香噴噴的滷肉燥是在地人從小吃到大的老味道，70年來頭一次一休就是十多天，連口蹄疫都沒有休那麼多天。宜蘭城隍廟口切仔麵店必點的黑白切，肝連、豬肺、嘴邊肉，不少當地人一吃就是十幾年。豬肉禁宰令終於解除，相關美食重出江湖，恢復正常供應，也吸引大批民眾周末趕緊來一飽口福。原文出處：豬禁令解除！ 各地「豬」美食重出江湖 饕客一早排隊解嘴饞 更多民視新聞報導盧秀燕道歉稱「媽媽做不好」 葉耀元怒嗆噁心：推卸責任還想攀親帶故國產豬肉解封！首批溫體豬抵黃昏市場 民眾排隊搶買想用廚餘餵豬省成本？他家養豬吃『這個』.. 連速食龍頭都來下單！民視影音 ・ 8 小時前
台南七股在7月時受到丹娜絲颱風影響，很多民宅屋頂都被吹掀，好不容易花幾個月整修好，又聽到鳳凰颱風可能襲台，路徑還跟丹娜斯很像，民眾緊急加固屋頂，里長也已經盤點好物資、整理好活動中心，充當臨時避難所。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】輕颱鳳凰來勢洶洶，中央氣象局持續預警颱風移動過程中強度將持續增強，為因應颱風可能帶台灣好報 ・ 1 天前
中度颱風鳳凰今（8日）凌晨2時，中心位置在北緯 12.2 度，東經 134.0 度，以每小時31公里速度，向西進行，預計下週一至下週三各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強，不過氣象專家林得恩指出，鳳凰在抵達台灣後，颱風結構有機會遭中央山脈破壞而減弱，直呼：「還是護國神山，夠力！」中天新聞網 ・ 14 小時前
鳳凰颱風持續增強，下周襲台。氣象專家吳聖宇表示，鳳凰下周三晚間到下周四上午，颱風中心可能登陸並通過台灣上空。而鳳凰環流大，又遇到東北季風南下，因此在本體到來前，北、東部下周一、二就要先留意共伴效應帶來的強降雨，中南部則得防下周三本體靠近時帶來的強風豪雨，預估最快要等到下周四，風雨才會逐漸緩和。中時新聞網 ・ 8 小時前