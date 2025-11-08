估鳳凰颱風恐自「這地區」登陸 氣象粉專曝風雨「搖滾區」

即時中心／梁博超報導

今年第26號颱風「鳳凰」在今（8）日清晨2時增強為中度颱風，目前暴風半徑已來到200公里，中心結構也變得紮實。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，依照預測路徑，鳳凰颱風預計在週三（12日）晚間可能從台灣西南部登陸，不過因為季節性因素，南北最搖滾風雨的時間會稍微不同。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，依照氣象署最新預測路徑，鳳凰颱風週三（12日）夜晚將登陸西南部陸地！目前對流持續爆發中，環流相當廣泛；同時，因為季節性因素，南北最搖滾風雨的時間會稍微不同。

粉專指出，北部與東部地區預估週一（10日）、快的話甚至週日（9日）晚上開始降雨；加上東北季風開始增強、又處於迎風面，共伴效應開始發威，出現持續性的劇烈降雨，週一、二威脅最大，不可輕忽。

至於西南部地區，雖然鳳凰颱風在靠近台灣的過程中，強度可能會受到環境影響逐漸減弱，但減弱幅度目前各個模式預報較為分歧；加上颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，務必以最高規格最好防颱措施。

