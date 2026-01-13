估黃國昌訪美回台「將耍1老把戲」 專家曝淒慘後果：玩火者必自焚

政治中心／林昀萱報導

民眾黨主席黃國昌11日率團閃電訪問華府，就高關稅及國防軍購議題與美方人員面對面會談，預計在今（14）日清晨返抵台灣，並召開記者會說明成果。具財經記者、國會助理相關背景的職場寫作講師趙曉慧也分析黃國昌回台後的操作，將不脫「一切賴給清德」的老把戲，並預言聰明反被聰明誤的淒慘後果。

趙曉慧12日在臉書表示：「國昌老師專程飛到美國華府進行閃電式訪問，他在搞什麼一看就知道，但真的不要玩火，美國人沒那麼好騙。」在野黨黨魁訪問華府的SOP，是依照《台灣關係法》、《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）以及「對台六項保證」的「非官方但給予一定禮遇」的訪問。根據美國人的「實力原則」，身分是「總統候選人」、「是否是虛位黨魁」、「國會議員的份量等級」、「民調高不高」、「政壇評價好不好」，這些都會影響接待規格與會晤層級。黨魁通常會進入美國國務院大樓，會晤負責亞太事務的助理國務卿或副助理國務卿。如果你是總統候選人，層級可能提升至副國務卿，甚至在白宮國安會（NSC）官員辦公室進行會談。

廣告 廣告

趙曉慧點出這場會晤當然暗藏「面試」性質，看看你的兩岸政策、國防、外交、軍購以及對美國的立場是什麼。「人家可是世界第一強國，你要來面試之前，早就以『顯微鏡』等級將你調查個清楚透徹，資料來源除了 AIT（美國在台協會），還囊括智庫界、僑界、情報界等多方訊息。而且，你對美牛、美豬、軍購、能源、半導體等議題上的發言或決策，美方應該都調查了。尤其是，你跟 AIT 官員說的話，你在 AIT 處長面前說的話，是否跟你在選舉造勢台上的說法一致。當你走進美國國務院大樓時，接待他的美國官員桌上通常已經有一份厚厚的 「Briefing Note」（簡報便條）。這份文件會標註：『此人曾在某年某月反對過某項採購案，他在黨內目前的威信正受到挑戰，但他對台美貿易協定持開放態度。』這就是為什麼很多黨魁在訪美期間，常會感到美方問的問題『針針見血』，因為他們早已把你研究透徹了。」

趙曉慧直言，美方對台灣的立場都會保持一致性，不會因為面對不同政黨就當雙面人、搞雙標。在野黨黨魁可以表達你的立場，你可以說賴清德的壞話，但美方也就是禮貌性地聽聽，最後還是跟你強調美方的一貫立場。至於黃國昌此行去美國「沾醬油」，會發生什麼事？趙曉慧表示，按接待在野黨黨魁的慣例，會晤的最高層級大約落在國務院副助卿或國安會（NSC）的台灣事務主任。「國昌老師提到此行聚焦國防軍購與高關稅，這兩個議題對美方而言是非常敏感的必考題，會了解黃國昌的想法（情報收集），但會不斷強調台灣必須擁有自我防衛決心，也不可能跟你進行什麼談判。」

針對黃國昌行前特別強調，他這次去會晤美方，是有關於軍購以及高關稅的議題「從美方得到直接可信賴的資訊」，趙曉慧認為這是政治操作，言下之意就是賴清德政府獨攬與美方溝通，美方的立場是賴清德政府過濾過的，有欺騙人民之嫌，所以由他去問出真正的答案，然後運作賴清德說謊、他才是最可靠。重頭戲不在於黃國昌去美國見了誰，而是他回到台灣之後怎麼詮釋這次出訪。「按照他的慣性，一定會利用『語意模糊』來創造政治口水話題。若美方立場強硬：他可以說：『美方確實對軍購進度極度不滿，顯示賴政府溝通無能，導致台美壓力增加。』若美方語帶保留：他可以說：『美方對於某些項目並非非買不可，是賴政府自己在擴大解讀，欺騙人民。』關於關稅：他可以宣稱『我直接問到美方對關稅的堅持，賴政府之前說的『談判順利』根本是空話。』總之，不脫離『一切賴給清德』的老把戲，千錯萬錯都是民進黨的錯，我黃國昌一貫正確、一貫正義，眾人皆醉我獨醒。」

趙曉慧強調，若黃國昌真如上述預測這麼幹絕對是聰明反被聰明誤，只會讓美方覺得此人不可信任，留下壞印象。如果黃國昌在會談中試圖引導美方說出「賴政府在撒謊」，美方會立刻警覺到這是在「設局」，「不可預測性」是國際外交的大忌。如果美方認為黃國昌訪美只是為了回台進行政治操作，未來美方在與他溝通時會變得極度保守，僅提供官方新聞稿等級的資訊，這實際上會導致他被邊緣化，更不利問鼎2028大選。美方甚至可能透過「非正式管道」向賴清德政府澄清，以確保台美官方互信不被干擾。如果黃國昌回台後的發言與美方官員的認知有出入，美方甚至可能透過發言人系統或智庫學者發出聲明「以正視聽」，這對黃國昌的政治誠信將是毀滅性的打擊。趙曉慧總結：「也就是說，黃國昌在台灣的政治誠信已經破產，但一貫賴給民進黨說這是抹黑、打壓。現在連美國都認證你了，臭名可是會在國際上傳播，難道你又要說美國是民進黨的側翼？玩火者必自焚，別把台灣與美國建立不易的國安與互信，當成個人政治表演的工具。」

更多三立新聞網報導

黃國昌稱赴美談關稅被洗臉？邱明玉傻眼「問1句」：啟人疑竇

傳擴大投資美國 外媒曝「4大戰略意義」：看樣子對台積電利多

黃國昌訪華府！前國民黨高層讚白玩「避險戰術」：找回國安議題詮釋權

黃國昌閃電赴美！他斷言黃國昌想包牌：回來說「支持軍購但總統不報告」

