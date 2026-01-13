估2週後進流感流行期 疾管署提醒：公費疫苗剩17.9萬劑

疾管署指出，上週類流感就診破9.1萬人次，預估1月下旬進入流行期，呼籲高風險族群儘速接種公費流感及新冠疫苗，並做好相關防護。（資料照片／王侑聖攝）



國內流感疫情持續升溫。疾病管制署今天（13日）公布最新監測數據，上週類流感門急診就診人次突破9.1萬，較前一週明顯增加，並預估疫情將於1月下旬正式進入流行期。疾管署提醒，截至1月12日，公費流感疫苗尚餘約17.9萬劑；目前仍處呼吸道傳染病好發季節，加上尾牙聚會及春節連假將至，國內外旅遊與聚會頻繁，病毒傳播風險升高，呼籲高風險族群儘速接種公費流感及新冠疫苗，並做好相關防護。





依疾管署監測資料顯示，今年第1週（1月4日至10日）類流感門急診就診人次達91,842人，較前一週上升9.6%；近7日新增23例流感併發重症病例，並有3例死亡。實驗室監測指出，目前社區中流行的呼吸道病原以流感病毒為主，其中以A型H3N2最多，其次為B型與A型H1N1。

廣告 廣告





本流感季累計已通報441例重症與86例死亡，重症個案以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，且88%未接種本季流感疫苗。





疾管署也說明，新冠疫情目前仍處低點波動，第1週新冠門急診就診人次為1,081人，較前一週上升23.8%，但整體趨勢持平，主流變異株為NB.1.8.1；上週新增4例新冠併發重症，未新增死亡。本季累計53例新冠併發重症，其中6例死亡，重症多為65歲以上長者（占64%）及慢性病患者（占83%），其中94%未接種本季新冠疫苗。





疾管署指出，自1月1日起公費新冠疫苗已擴大提供滿6個月以上尚未接種民眾接種至2月28日止，現行提供的莫德納LP.8.1與Novavax JN.1疫苗均安全有效，對目前主流變異株具保護力，呼籲尚未接種者把握擴大接種期間，及早提升保護力。





截至1月12日，公費流感疫苗尚餘約17.9萬劑。疾管署提醒，民眾應落實手部清潔、配戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節，並及早接種公費流感及新冠疫苗；若出現呼吸困難、胸痛或意識改變等警訊，應儘速就醫，配合醫師指示治療，以降低併發重症風險。（責任編輯：王晨芝）

（延伸閱讀：9歲男童打疫苗仍流感重症 疾管署估春節達疫情高峰）

更多上報報導

本季最小流感死亡！5歲女童染A流併發心臟受損 葉克膜搶救2周不治

日韓流感炸裂 醫點名8大高危族群：出國後48小時最危險

公費流感及新冠疫苗今日開打 台大醫院長籲「左流右新」