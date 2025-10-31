估3個月完成兩件事 李四川：盼農曆年前與輝達簽約

台北市副市長李四川表示，希望農曆年前可以跟輝達簽約。(記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕輝達海外總部落腳台北北投士林科技園區(北士科)T17、T18，台北市政府地政局、法務局昨(30)日已經與新光人壽(新壽)協商合議解約的金額；台北市副市長李四川今(31)天說，希望農曆年前(明年2月中旬前)可以完成簽約。外傳是因為台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮出面勸說，新壽才決定放手，李四川表示「我不知道」。

李四川今天出席道安會報前受訪表示，法務局、地政局昨天初步跟新壽協商，新壽有提一些成本大項，算起來跟之前估的8億元差不多。至於內容有哪些，李四川表示，「下個禮拜才知道」。

新壽已繳的費用包括權利金29.93億元、地租2.8億元、履約保證金3.6億元，總計36.38億元，其中有3億元是支票，實際金額約32億餘元。加上新壽初步提出的設計費、監測費、專案管理費(PCM)、還有當初契約規範轉嫁給新壽的稅金等約8億，總計解約金額約在40億元。

李四川提到，現在有3件事，第一是跟新壽解約，解約完後才能簽約；簽約時，輝達必須先提供投資計劃書經過審查，輝達表示製作投資計畫書約要兩個月。這部分可以跟都市計畫並行，而都市計畫需要公開展覽，公展需要一個月，因此初估在三個月內可以完成簽約跟都市計畫變更。

李四川說，市長希望最晚在明年中簽約，也要求團隊要盡快；他目前是告訴所有的幕僚，希望在農曆過年前，完成簽約。

