估45天完成 淡江大橋工程啟動鋪面作業

▲淡江大橋工程進入最後關鍵階段，公路局北區公路新建工程分局於11月16日啟動鋼床板GUSS瀝青混凝土鋪面作業。（圖／公路局提供）

[NOWnews今日新聞] 淡江大橋工程進入最後關鍵階段，公路局北區公路新建工程分局於11月16日啟動鋼床板GUSS瀝青混凝土鋪面作業，施作區段為5K+895至6K+539，全長約640公尺。此次鋪面作業預計工期約45天（不含天候因素），將於114年底完成，並接續辦理護欄、照明、伸縮縫等附屬設施工作，穩健推進直達通車條件。

GUSS鋪面是專為鋼橋設計的高性能鋪面材料，特性就像「把一鍋高溫、流動性極佳的黑色糖漿均勻倒在鋼板上」，能牢牢黏附、自然找平，並具防水、防車轍與高溫穩定性。這項工法可有效減少因熱脹冷縮或重車通過造成的鬆動與位移，提升橋面耐久性與行車舒適度，為未來長期使用奠定良好品質基礎。

公路局說明，在實際施工上，工程團隊嚴格依程序把關：先進行鋼板表面清理與黏著層處理，再以專用設備高溫攪拌、輸送與鋪設，同步檢核流動性、厚度與外觀，發現氣泡立即排除修整，確保每一段都平整、密實且貼合。鋪設作業完成後，後續施作項目規劃時程如下：

115年2月：完成景觀燈柱安裝與3次斜索索力調整，橋面結構與照明系統達最佳穩定狀態。

115年4月：完成塔吊拆除、金屬護欄、伸縮縫與人行道設施等附屬工程，全面提升安全與舒適度。

待上述作業完成並檢查合格後，即可達通車條件。

