伴侶溝通最好的方式是爭吵！韓國離婚律師教「5個秘訣」吵出好感情

婚後，只要與三五好友相聚，其中一定會有這種朋友。

「唉，我覺得根本不該結婚。老公既不像以前那樣對我好，我又要照顧一大堆人，太累了。每次和老公吵完架和好後，才過沒幾天又吵起來。」（抱怨型）

「真的喔？我連一次架也沒吵過吔⋯⋯你們都有和另一半吵架的經驗喔？我老公每一件事都配合我，通常他只有挨我罵的分而已，根本吵不起來。」（顧人怨型）

先有一個人開啟關於對丈夫的不滿，與婚姻生活有多麼辛苦的話題企圖引起共鳴，此時勢必會有另一個人表示自己完全無法理解，並默默炫耀著自己的丈夫不是那副德性。從旁看著這一切的其他朋友們開始露出坐立不安的眼神輪流觀察兩人，在不知道該怎麼接話的狀態下，大口喝著早就喝完很久的飲料。





吵架是再自然不過的事



在我的第一本書《我們分手吧》中，曾經提過如果只能有一個選擇配偶的標準，那麼我會選擇「懂得好好吵架的人」。換句話說，好好吵架這件事實在太重要了。不吵架的關係，或許也是正在死去的關係吧？因此，不吵架絕對不是件值得炫耀的事。

「關係」沒有那麼簡單，是每個人都有同感的一句話。有些夫妻看在別人眼中整天吵吵鬧鬧，實際上卻是連內心話都能坦誠相對；有些夫妻表面上相敬如賓，看起來是以禮相待的一對，實際上卻是單靠一方拚死拚活地撐著，只為了迎合另一方的期望。

誰也不知道那個說著「我老公每一件事都配合我」的朋友的夫妻關係何時會突然走調。畢竟，一輩子都在配合妻子的丈夫絕對不可能過著無憂無慮的幸福生活。我們現在應該改變過往避而不談的話題。

吵架，是再自然不過的事，矛盾，是關係成長的動力。

談戀愛完全不吵架的情況，比你我想像中來得更常見。只是，當這種情侶變成夫妻後，狀況可就不一樣了。一起生活時需要共同分擔的無數家事、與雙方家人們建立新關係時或多或少的不自在、因為同居而必須為對方讓步的各種小地方忽然如排山倒海襲來，「夫妻」關係反倒在轉眼間變成辛苦、不滿、吵架的總和。此時，戀愛時期不曾吵過一次架的情侶往往會因此大受打擊，只因他們不熟悉吵架這件事。

「我們明明一直以來都沒有吵過架⋯⋯難道是因為對方對我的愛變淡了嗎？」左、右腦的神經迴路就這樣連結起來了。萬一自己或他人沒有阻止這個錯誤想法，很快就會發展成「我們也走到這一步了嗎？難道這場相遇打從一開始就是個錯誤？」最後在一時衝動之下決定離別。





與愛人好好吵架的方法



愛情與爭執理所當然是共存的。我同樣花了很多時間才終於接受這個現實。越是長久的關係、越是以愛情為前提的關係，矛盾自然就越大。因此，或許可以事先思考一下，當矛盾找上我們時，究竟該如何跨越它。

既然如此，在此就讓見識過置身於矛盾中數千對夫妻的離婚專業律師為各位特別提點幾項「與摯愛好好吵架的方法」。

1. 千萬不要打斷他人說話

由於委屈的情緒會在吵架時不停翻騰，因此把對方說的話聽完一事會變得比想像中困難。儘管如此，也務必將這個原則牢牢記在腦中，稍微忍耐。漸漸地，就會發現彼此間的對話變得與過往完全不一樣。

2. 先表達情緒，而非責備

嘗試以「你的行為讓我很傷心」，代替「這就是你的問題所在」。就算知道是自己做錯的人，也會在對方劈頭就是一頓責備時，直接關上耳朵。因此，不妨稍微改變一下說話方式。這點確實不簡單，所以「忍住怒火，確實表達自己的情緒」也是我最想擁有的能力。

3. 不牽扯其他相關問題

當對話發展成「不只這件事，你3年前就這樣子，5年前不也這樣過嗎？」時，可能吵個兩天一夜都吵不完。從這時起，便已經不是為了解決問題的吵架，只是為了吵架而吵架。

4. 不辱罵或咆哮

雖然這是基本中的基本，卻也是相當困難的原則。然而，一旦破壞了這項原則，兩人起初的吵架原因也會被忘得一乾二凈，關係最終只能走向破碎一途。有辦法忍住怒火當然是最好，但如果自己好像快要轉變成飆罵或提高音量時，不妨直接告訴對方自己需要時間冷靜一下。

5. 以正面的話語作結

即使無法完整表達想說的話，也可以試著使用像是「我很開心我們可以像這樣分享彼此的想法，也謝謝你願意聆聽」之類的話語作結。如此一來，雙方才能在內心毫無陰影的狀態下，好好開始下一次吵架。

雖然十分困難，但也請務必遵守以上5點。吵架終究不是單方面的事，因此有必要向對方分享這些原則。那麼，或許也能在過火的情況下先守住這幾個原則吧。希望我們都能將「吵架」變成「發展」的同義詞。

（本文摘自／從兩個人到一個人：只因想和美好的人一直走下去／大田出版）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為伴侶溝通最好的方式是爭吵！韓國離婚律師教「5個秘訣」吵出好感情