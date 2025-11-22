伴侶間也有禁語！心理師點名這8句話最傷感情 你愛我嗎、我受夠了都上榜

【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】伴侶朝夕相處，是不是覺得彼此已愈來愈熟悉，什麼都能聊？又或是在爭吵時理智線一斷，該說與不該說的都脫口而出？CNBC報導，Cortney Warren心理師指出，「信任」是親密情感與長久關係的基礎，許多人在互動中無意間說出的話，可能在無形中削弱彼此的信任感。她也根據自己的臨床觀察，歸納出「真正彼此信任的伴侶，絕不會說出口的8句話」，包括反覆追問「你愛我嗎？」、懇求「不要離開我」、一怒之下爆出「我受夠你了」等，也教大家如何調整說法，以更健康的方式表達自己的需求。

1. 常問「你愛我嗎？」暗藏不安 改這樣說誠實表達需求

不斷尋求對方的肯定，可能是一種缺乏安全感的表現。尤其在需要主動詢問的情況下，即使對方回答「愛」，也可能顯得勉強或有不真誠的感覺。若真心信任伴侶，可以誠實表達自己的脆弱與需求，例如：「我今天有點沒安全感，可以抱抱我嗎？」或「對我來說，表達彼此的感受很重要，你最近對我們之間有什麼想法？」

2.「讓我看你的手機」 缺乏信任又傷對方隱私

當心生疑慮時，許多人會想透過檢查手機「打探」對方的隱私。但Warren心理師提醒，這樣的行為只會傳遞「我不信任你」的警訊。健康的關係應保有和尊重彼此的隱私，兩人都有權利擁有自己的空間。若覺得氣氛不對，可換個方式表達：「我覺得你有些不對勁，你有什麼事沒跟我說嗎？」或「我看到你深夜還在傳訊息，一切還好嗎？」

3. 是人都會變 別再說「我都不認識你了！」

人會成長、會改變，這也是生活的一部分。當伴侶出現與過去不同的一面，處在信任關係中的兩人會把改變被視為共同進步的機會。更好的說法是：「我不知道原來你還有這一面啊！」或「我們在一起這麼久，我還能繼續了解你，感覺真好。」

4. 說「不要離開我」對方還是會離開 應表達信任、坦然面對

取得承諾固然重要，但如果關係長期不和諧，伴侶始終還是會離開。Warren心理師建議，應該相信伴侶會出於自己的意願而留下，而不是被罪惡感或懇求等情緒勒索逼迫。面對關係的低潮時應表達信任：「我相信我們能一起度過難關。」或坦然面對可能的改變：「如果有一天你覺得這段關係不適合，我會難過，但我會撐過去。」

5.「這件事我不能跟你說」成隔閡 意見不一也能維持信任

彼此信任的伴侶可以談論任何話題，無論話題是否會讓人感到不舒服。他們會相信即使意見不一致，對方也會尊重自己。更好的說法是：「我知道我可以對你坦白。」或「謝謝你即使在困難的時候仍愛我。」

6. 要求「每個小時都要傳訊息給我」？掌控讓人感到窒息

彼此信任的伴侶給對方留出空間，也不用靠頻繁地聯繫對方才能感到安心，也理解對方即使不在自己身邊依然過得很好。可以學習這樣說：「今晚玩得開心喔！」或「回家路上再傳個訊息給我就好。」

7. 氣頭上易踩「我受夠你了」大地雷！學習這樣說應對

感情總會經歷起伏，爭吵時一時衝動脫口而出的「我受夠了」是感情大地雷，即使事後和好，也可能在對方心裡留下長久的傷害。信任的伴侶不會用威脅表達情緒，而是明白一次艱難的時刻並不代表這段感情的終結，例如說「我們會想出辦法解決問題的。」或「我不會離開，我會陪你一起。」

8. 別說「你應該知道我為什麼生氣」 再愛你也不懂通靈！

期待對方「懂自己」而不把真實想法說出口，對伴侶也很不公平。溝通是每一段成功關係的關鍵基礎。如果信任彼此，兩人就會積極參與溝通，並以尊重的態度交談。「這就是我生氣的原因」或「我需要一點時間冷靜，等我準備好再來談」，比起「你應該要懂」更能促進理解。

