伴侶間也有禁語！心理師點名這8句話最傷感情 你愛我嗎、我受夠了都上榜
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】伴侶朝夕相處，是不是覺得彼此已愈來愈熟悉，什麼都能聊？又或是在爭吵時理智線一斷，該說與不該說的都脫口而出？CNBC報導，Cortney Warren心理師指出，「信任」是親密情感與長久關係的基礎，許多人在互動中無意間說出的話，可能在無形中削弱彼此的信任感。她也根據自己的臨床觀察，歸納出「真正彼此信任的伴侶，絕不會說出口的8句話」，包括反覆追問「你愛我嗎？」、懇求「不要離開我」、一怒之下爆出「我受夠你了」等，也教大家如何調整說法，以更健康的方式表達自己的需求。
1. 常問「你愛我嗎？」暗藏不安 改這樣說誠實表達需求
不斷尋求對方的肯定，可能是一種缺乏安全感的表現。尤其在需要主動詢問的情況下，即使對方回答「愛」，也可能顯得勉強或有不真誠的感覺。若真心信任伴侶，可以誠實表達自己的脆弱與需求，例如：「我今天有點沒安全感，可以抱抱我嗎？」或「對我來說，表達彼此的感受很重要，你最近對我們之間有什麼想法？」
2.「讓我看你的手機」 缺乏信任又傷對方隱私
當心生疑慮時，許多人會想透過檢查手機「打探」對方的隱私。但Warren心理師提醒，這樣的行為只會傳遞「我不信任你」的警訊。健康的關係應保有和尊重彼此的隱私，兩人都有權利擁有自己的空間。若覺得氣氛不對，可換個方式表達：「我覺得你有些不對勁，你有什麼事沒跟我說嗎？」或「我看到你深夜還在傳訊息，一切還好嗎？」
3. 是人都會變 別再說「我都不認識你了！」
人會成長、會改變，這也是生活的一部分。當伴侶出現與過去不同的一面，處在信任關係中的兩人會把改變被視為共同進步的機會。更好的說法是：「我不知道原來你還有這一面啊！」或「我們在一起這麼久，我還能繼續了解你，感覺真好。」
4. 說「不要離開我」對方還是會離開 應表達信任、坦然面對
取得承諾固然重要，但如果關係長期不和諧，伴侶始終還是會離開。Warren心理師建議，應該相信伴侶會出於自己的意願而留下，而不是被罪惡感或懇求等情緒勒索逼迫。面對關係的低潮時應表達信任：「我相信我們能一起度過難關。」或坦然面對可能的改變：「如果有一天你覺得這段關係不適合，我會難過，但我會撐過去。」
5.「這件事我不能跟你說」成隔閡 意見不一也能維持信任
彼此信任的伴侶可以談論任何話題，無論話題是否會讓人感到不舒服。他們會相信即使意見不一致，對方也會尊重自己。更好的說法是：「我知道我可以對你坦白。」或「謝謝你即使在困難的時候仍愛我。」
6. 要求「每個小時都要傳訊息給我」？掌控讓人感到窒息
彼此信任的伴侶給對方留出空間，也不用靠頻繁地聯繫對方才能感到安心，也理解對方即使不在自己身邊依然過得很好。可以學習這樣說：「今晚玩得開心喔！」或「回家路上再傳個訊息給我就好。」
7. 氣頭上易踩「我受夠你了」大地雷！學習這樣說應對
感情總會經歷起伏，爭吵時一時衝動脫口而出的「我受夠了」是感情大地雷，即使事後和好，也可能在對方心裡留下長久的傷害。信任的伴侶不會用威脅表達情緒，而是明白一次艱難的時刻並不代表這段感情的終結，例如說「我們會想出辦法解決問題的。」或「我不會離開，我會陪你一起。」
8. 別說「你應該知道我為什麼生氣」 再愛你也不懂通靈！
期待對方「懂自己」而不把真實想法說出口，對伴侶也很不公平。溝通是每一段成功關係的關鍵基礎。如果信任彼此，兩人就會積極參與溝通，並以尊重的態度交談。「這就是我生氣的原因」或「我需要一點時間冷靜，等我準備好再來談」，比起「你應該要懂」更能促進理解。
【延伸閱讀】
常惹伴侶生氣還被嫌不體貼？心理師點名3行為 讓對方越來越心寒！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66811
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
美中在夏威夷舉行海上安全會談 中國不忘警告美方別有挑釁舉動
路透社22日報導，美中軍方在本週於夏威夷舉行海上安全會談，這也是兩國在一連串貿易緊張後，逐步恢復軍事溝通的重要一步。據中國海軍22日公布消息，形容這場會議「坦誠且具建設性」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
林岱樺復刻「三山造勢」前進旗山 怒批大旗美不應成「美濃大峽谷」
有意角逐高雄市長的立委林岱樺，今（22）日前進旗山體育場，舉辦繼月初的岡山場後第二場造勢活動，吸引約2萬支持者到場，對於這次選在大旗美地區舉辦造勢，林岱樺認為去年的颱風，讓鄉親受到淹水之苦，甚至被傾倒垃圾、被挖成大峽谷「就是政府的錯誤」，因此選擇在此要和鄉親同甘共苦，提出「高雄大改革」，還給市民安居樂業環境。中時新聞網 ・ 1 小時前
進補別亂吃！大學生吃羊肉爐突「中風」 醫揭「1元凶」釀禍
隨著天氣轉冷，許多人相約吃薑母鴨、羊肉爐等食物進補，不過北榮傳統醫學部整合醫學科醫師張清貿提醒，食補並非人人適合，若本身有免疫疾病，恐越補越糟。他的門診曾出現一名大學生因吃羊肉爐而中風，檢查才知是紅斑性狼瘡釀禍，由於羊肉爐屬熱補食物，容易活化免疫系統，進而攻擊血管，若有血栓恐導致中風。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
紅斑性狼瘡冬季容易惡化？中醫師提醒 飲食與循環調理重點
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】紅斑性狼瘡常見於年輕女性，尤其冬天更容易出現手腳冰冷、臉頰泛紅的情形，若一再誤認為只是天氣冷或氣血循環不佳，可能忽略背後病程變化。翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕中醫師提醒，冬季是紅斑性狼瘡容易波動的季節，因氣溫驟降會使表皮微血管收縮，造成末梢循環不良，不僅手腳容易腫脹、冰冷，甚至出現類似凍瘡的紅斑。而若在此時冬令進補，食用如麻油雞、薑母鴨、當歸鴨等溫燥食物，反而可能刺激體內熱象，讓原本穩定的情況再度惡化。 手腳冰冷不一定只是天氣冷 需留意自體免疫徵兆 賴睿昕中醫師分享，臨床上曾有位三十多歲女性，冬季感到四肢冰冷、疲憊感明顯，觀察到她指尖發紫、關節僵硬，原以為只是循環問題，後檢查才確診為紅斑性狼瘡。因此賴睿昕中醫師提醒，若手腳冰冷伴隨關節疼痛、口腔潰瘍、不明原因發燒或臉部紅斑等，就要提高警覺，不一定只是末梢循環不佳。 中醫觀點：體質差異會影響季節表現 中醫典籍中，紅斑性狼瘡症候類似「陰陽毒」、「溫毒發斑」與「蝴蝶丹」。急性期常屬火熱偏盛，慢性期則以肝腎陰虛為主；冬季寒氣入體，熱毒易變寒而造成氣血運行卡滯。血滯氣阻者可考慮血府逐瘀類方以理氣化瘀；脾腎陽虛型可用腎氣丸健康醫療網 ・ 1 天前
為何「台灣有事即日本有事」？解構台海衝突對日本的四大實質威脅
戰略風格／世界特種部隊與軍武資料庫主筆鏡報 ・ 16 小時前
存款150萬、月薪4萬！她苦惱「買小套房還是租屋」 網急勸：別衝動
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導隨著房價高漲，許多年輕人面臨「買房還是租房」的兩難抉擇，尤其在雙北地區，即使有初步存款，也難以輕易入手。近日，...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
補糧食券削減 州府周發20元支票
州長霍楚(Kathy Hochul)21日宣布撥款緊急補助200萬元用於FreshConnect計畫，每周向有需要的居民...世界日報World Journal ・ 8 小時前
孟加拉規模5.7地震劇烈搖晃26秒 釀至少6死、數十傷
孟加拉21日上午發生規模5.7地震，震源深度僅10公里，屬於淺層地震，傳出多人死傷，孟加拉當局呼籲民眾保持警覺！孟加拉首都達卡25公里外，21日上午發生規模5.7強震，人口稠密的達卡有多處建築物受損，台視新聞網 ・ 11 小時前
統一獅林安可加盟日職西武獅 傳簽2+1合約身價晉升「億元男」！
日本職業棒球埼玉西武獅隊今（22）天公告，與統一獅明星外野手林安可締結契約，選定背號73號，也意味著林安可正式展開旅日生涯，據了解，他有望簽下「2+1合約」，年薪達100萬美元加上轉隊費等，總值將破1台視新聞網 ・ 7 小時前
直闖邱議瑩本命區！林岱樺旗山造勢逾萬人力挺 自嘆「不是好命子」批檢調殺人滅口
民進黨高雄市長初選白熱化，身陷詐領助理費案的立委林岱樺積極爭取提名，今（11/22）天下午她在黨內對手邱議營的本命區旗山舉辦造勢活動，主持人喊出現場破萬人。林岱樺在致詞時表示，自己為高雄奉獻25年青春，把最艱困的戰場，經營成現在的深綠鐵票區，她慨嘆，自己不是好命子，現在民調第一，就被檢調斷手斷腳、殺人滅口，希望鄉親給她、給高雄的未來一個公道。太報 ・ 4 小時前
9歲董宥岑「西市場的風」 奪台南文學獎優選
（中央社記者張榮祥台南22日電）第五屆葉石濤短篇小說文學獎暨第十五屆台南文學獎，今天在台南市立圖書館新總館頒獎；年僅9歲董宥岑以「西市場的風」奪得台南文學獎小品文優選，是本屆最年輕得主。中央社 ・ 4 小時前
影／建國科大跨越60年的牽掛 校友回娘家感恩回饋
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】建國科大為慶祝創校60週年，於今（22）日邀請校友重返母校，一同回味求學時互傳媒 ・ 5 小時前
雙管齊下 環局飛鷹計畫即時防制露天燃燒
為強化空氣品質管理及有效防堵露天燃燒，臺南市政府環境保護局運用AI影像辨識系統，並同步啟動「無人機飛鷹計畫」，結合大數據分析與熱區監控，雙管齊下全面提升稽查效能。環保局長許仁澤表示，AI系統結合高解析攝影機與演算法，針對農田、農廢堆置點、疑似燃燒熱點及公害陳情集中區全天候影像分析，可即時辨識煙霧、火點或異常熱源及警示稽查人員；另也同步以無人機加強高風險熱區巡查，透過大數據分析整合消防火警紀錄、環保公害陳情、歷年違規案件等資料，建立「公害熱區地圖」，達到提早預警與精準部署效果。許仁澤指出，根據監測數據，AI系統對大型露天燃燒辨識率達百分百，中型燃燒約七成七，自啟用以來已成功通報廿七件疑似露天燃燒或火警事件；飛鷹計畫上路後，公害陳情案件較去年同期下降約二成四，也會採「先勸導、 ...台灣新生報 ・ 2 小時前
檢銀聯防預警打詐守護民眾財產 台高檢兆豐金簽合作意向書
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 為協助金融機構精準阻詐，並預警保護民眾財產，溯源偵辦詐欺集團，台灣高檢署日前與兆豐金融控股股份有限公司簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，向行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版，以「加強被害保護」為目標，並透過「跨機關合作及公私協力」，共同抑制詐欺犯罪邁進。 法務部長鄭銘謙表示，詐欺是全民公敵，有賴跨機關合作...匯流新聞網 ・ 6 小時前
11台護理備管機 獅子會捐恩主公醫院
國際獅子會300B2區22日於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，由總監徐淑真、大型社會服務執行長廖信夫等人，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，捐贈給三峽恩主公醫院11台護理站備管機、捐贈給「台灣惡視力協會」視力設備巡迴車，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨自由時報 ・ 5 小時前
情話王者TOP3！這3大星座「超會撩又高情商」 浪漫語錄甜到讓人失眠
在感情裡，有些人天生就很會說情話，一兩句就能讓人心跳加速。尤其以下3個星座，憑著高情商和獨特魅力，總能把甜言蜜語說得既真誠又有創意，你上榜了嗎？姊妹淘 ・ 8 小時前
全國南區環境教育成果展嘉縣登場 翁章梁當拍賣官萬元售出檜木再生家具
「全國南區社區環境教育培力、環保小學堂成果展」今天在嘉義縣政府前舉行，結合嘉有好市集「惜福感恩GO」，吸引逾4000人參加。現場舉辦再生家具拍賣會，嘉義縣長翁章梁化身拍賣官，號召現場民眾出價競標，最後分別以1萬2800元、1萬4500元賣出檜木圓桌以及古早味阿嬤檜木菜櫥。自由時報 ・ 6 小時前
普丁樂見和平草案！稱可當「最終協議基礎」 澤倫斯基困境關鍵一次看
美國總統川普政府端出的烏克蘭和平方案在國際間掀起巨大爭議。這份28點的草案，被烏方視為等同「切割領土」的屈辱投降方案，但川普強硬要求基輔「在一週內、感恩節之前接受」，否則美國可能縮減對烏軍援。對此，烏克蘭總統澤倫斯基坦言，烏克蘭正面臨「失去尊嚴」與「失去主要盟友」的艱難抉擇。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
遊日注意！流感人數「達警報層級」 厚勞省籲三件事必做
日本今年入冬以來季節性流感疫情持續升溫，厚生勞動省表示，全國醫療機關平均患者數已達37.73人，暴增1.7倍，已達全國警報層級。太報 ・ 1 天前