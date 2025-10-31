伴孩童夢想上壘 遠雄再獲「資誠永續影響力獎」銅獎肯定
【緯來新聞網】遠雄文教公益基金會以「攜手同隊，夢想上壘！」專案獲得2025資誠永續影響力獎銅獎，該專案聚焦於改善偏鄉教育資源與推動基層棒球發展。這是繼該基金會榮獲2025台灣永續行動獎銀獎後，再度獲得外部肯定。
遠雄再獲「資誠永續影響力獎」銅獎肯定。（圖／遠雄文教公益基金會提供）
遠雄文教公益基金會自1997年成立以來，持續投入校園環境改善與基層少棒扶植，目標在於縮小城鄉教育資源落差。基金會指出，透過提供設備與場地改善，已協助多所學校，包括台中德芙蘭國小的少棒隊擁有新的球具，提升學生自信與參與感。
遠雄再獲「資誠永續影響力獎」銅獎肯定。（圖／遠雄文教公益基金會提供）
在台東紅葉國小，基金會則協助整建圖書室與夜間輔導教室，讓學生能培養閱讀習慣，並提升學習理解力。據該校反映，學生在縣內「共同評量」成績有明顯進步。
2024年，基金會也在台北大巨蛋舉辦少棒友誼賽，讓紅葉國小學生與味全龍職棒球員同場競技，為偏鄉學童創造難得的學習與交流機會。活動同時安排23名身心障礙學童參與導覽與體驗活動，由前中信兄弟總教練林威助擔任公益大使。
遠雄再獲「資誠永續影響力獎」銅獎肯定。（圖／遠雄文教公益基金會提供）
基金會執行長楊舜欽表示，連續獲得兩項永續獎項的肯定，是對基金會持續推動教育公平與基層棒球發展的重要鼓勵。他強調，未來將繼續與更多跨界夥伴合作，讓資源成為支持孩子追夢的力量。
